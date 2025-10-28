Ondas 2025 premian a El Gran Wyoming, Paco Lobatón, 'Querer' y la cobertura del apagón

BARCELONA, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los 72 Premios Ondas han reconocido a El Gran Wyoming, Paco Lobatón, la cantante Pastora Soler, los programas radiofónicos 'Versió Rac1' (Rac1) y 'Cafè d'idees' (Ràdio 4), las series 'Querer' (Movistar+), 'Celeste' (Movistar+) y 'Pubertat' (HBO-3Cat) y los programas especiales de las cadenas de radio en el apagón de abril.

Lo ha anunciado este martes el periodista Iñaki Gabilondo desde el estudio Toresky de Ràdio Barcelona de la Cadena Ser, en una edición que también ha premiado al periodista Isaías Lafuente, la cobertura de RTVE de la muerte del papa Francisco, el documental 'El minuto heroico' (HBO) y al programa cultural 'Página 2' (RTVE).

Los Premios Ondas 2025 se entregarán el miércoles 26 de noviembre en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

