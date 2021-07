One Banana Presenta su Informe de Sostenibilidad 2020

CORAL GABLES, Florida--(BUSINESS WIRE)--jul. 21, 2021--

One Banana, the Better Banana Co., presenta su s茅ptimo Informe de sostenibilidad corporativo que reflexiona sobre los logros y la ejecuci贸n de su Estrategia de sostenibilidad en medio de un a帽o que cambi贸 vidas en 2020.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aqu铆: https://www.businesswire.com/news/home/20210721005992/es/

Amid a life-changing year,聽One Banana presents its 7th Corporate Sustainability Report reflecting on the achievements made in the execution of its Sustainability Strategy in 2020. With new projects and continuing existing ones, One Banana aims to promote the well-being of customers, workers, their families, and communities through continuous improvement, environmental conservation, education, health and nutrition projects, among others. (Photo: Business Wire)

"Hemos tomado m谩s tiempo, esfuerzo y recursos para preparar y publicar nuestro informe de sostenibilidad, debido a la implementaci贸n de nuevas metodolog铆as para medir y presentar mejor c贸mo creamos valor sostenible", manifest贸 Javier Aguirre, director corporativo de AgroAmerica. "En este a帽o desafiante, actualizamos los pilares de nuestra Estrategia de sostenibilidad corporativa para alinear las prioridades comerciales y las expectativas cambiantes de nuestros grupos de inter茅s".

One Banana y One Banana Ingredients son las marcas bajo las cuales AgroAmerica comercializa bananas e ingredientes naturales. Este a帽o, la corporaci贸n consolid贸 el negocio de ingredientes de banana, lo que redujo al m铆nimo los residuos y ofreci贸 a sus clientes una nueva gama de alimentos sostenibles.

Algunos logros destacados son los siguientes:

鈥淣os complace presentar nuestro Informe de Sostenibilidad a nuestros clientes, proveedores, entidades certificadoras y p煤blico en general鈥, manifest贸 Fernando Bola帽os, director ejecutivo de AgroAmerica. 鈥淩efleja nuestro compromiso de hacer negocios responsables y alinear nuestra gesti贸n corporativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible cumpliendo con la Comunicaci贸n de Progreso (Communication on Progress, CoP) ante el Pacto Mundial de Naciones Unidas, entidad de la que somos signatarios desde 2020鈥.

Este informe reafirma el compromiso de la corporaci贸n de producir alimentos e ingredientes de manera responsable y sostenible.

"Nuestro informe toma nota del progreso que hemos logrado y establece nuestras expectativas para el futuro", afirm贸 Robert Adams, presidente de One Banana, "lo que permite que One Banana sea the Better Banana Co.鈥

Consulte el informe completo aqu铆.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

Vea la versi贸n original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210721005992/es/

CONTACT: Javier Aguirre

director corporativo

sustainability@agroamerica.com

(502) 2420-9600

Keyword: united states north america florida

Industry keyword: retail environment supermarket agriculture natural resources food/beverage

SOURCE: One Banana

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 07/21/2021 08:06 pm/disc: 07/21/2021 08:06 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210721005992/es

AP