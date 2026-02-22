"One Battle After Another" es la gran ganadora de los premios británicos BAFTA

Por Marie-Louise Gumuchian y Paul Sandle

LONDRES, 22 feb (Reuters) - La comedia negra "One Battle After Another" fue la gran ganadora en los premios cinematográficos más importantes de Reino Unido el domingo, al llevarse seis premios BAFTA, incluidos los de mejor película y mejor director para Paul Thomas Anderson

Superó a la favorita local, la conmovedora "Hamnet", y al thriller de vampiros "Sinners", que cuenta con un número récord de nominaciones a los Oscar, en las dos categorías principales de la ceremonia, en la que el príncipe Guillermo y la princesa Catalina fueron los invitados de honor

"Tenemos una frase de Nina Simone que robamos en nuestra película. Ella dice: 'Sé lo que es la libertad, es no tener miedo'", dijo Anderson. "Así que sigamos haciendo cosas sin miedo, es una buena idea"

Anderson también se llevó el premio al mejor guion adaptado, mientras que Sean Penn venció a su coprotagonista Benicio del Toro, entre otros, en la categoría de mejor actor secundario

La aclamada película también ganó los premios a la mejor fotografía y al mejor montaje, sumando un total de seis premios

"Sinners", que cuenta con 16 nominaciones a los Oscar, ganó el premio al mejor guion original para el guionista y director Ryan Coogler, el de mejor actriz de reparto para Wunmi Mosaku y el de mejor banda sonora original

SORPRESA EN LA CATEGORÍA DE MEJOR ACTOR

La mayor sorpresa fue que Robert Aramayo superó a Timothee Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Ethan Hawke y Jesse Plemons para ganar el premio al mejor actor por su aclamada interpretación del activista contra el síndrome de Tourette John Davidson en "I Swear"

Aceptó el premio, el segundo que se llevó en la noche tras recoger el premio a la estrella emergente, entre lágrimas, diciendo: "No me lo puedo creer"

Cuando se le preguntó antes de la ceremonia qué significaría para él ganar, Aramayo respondió a Reuters: "Para ser sincero, ni siquiera me he planteado esa posibilidad, solo me siento muy, muy afortunado de estar en esa lista de nombres"

La favorita Jessie Buckley ganó el premio a la mejor actriz por interpretar a Agnes, la esposa de William Shakespeare, en "Hamnet", basada en la novela de Maggie O'Farrell y dirigida por la ganadora del Óscar Chloe Zhao

La película también ganó el premio a la mejor película británica, pero perdió los dos premios principales, incluido el de mejor película, donde su ventaja como local la había convertido en favorita

Los premios, presentados por Alan Cumming, fueron el primer compromiso conjunto de Guillermo y Catalina desde que el tío de Guillermo, Andrew Mountbatten-Windsor, fue detenido el jueves

Los premios, presentados por Alan Cumming, fueron el primer compromiso conjunto de Guillermo y Catalina desde que el tío de Guillermo, Andrew Mountbatten-Windsor, fue detenido el jueves

Guillermo, presidente de la academia de cine, entregó el premio BAFTA Fellowship a Donna Langley, directora del estudio NBCUniversal.