"One battle after another" lidera las nominaciones a los Globos de Oro con nueve candidaturas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
LOS ÁNGELES, 8 dic (Reuters) - La comedia negra "One battle after another", protagonizada por Leonardo DiCaprio, encabezó el lunes la lista de películas candidatas a los Globos de Oro de Hollywood, con nueve nominaciones.
El drama familiar noruego "Sentimental value" obtuvo ocho nominaciones. Entre los actores nominados figuran DiCaprio por su papel de revolucionario acabado en "One battle after another", Dwayne Johnson por "The smashing machine" y Jessie Buckley por "Hamnet".
Los ganadores serán elegidos por periodistas del mundo del espectáculo de todo el mundo y anunciados en una ceremonia que se celebrará el 11 de enero en Beverly Hills.
(Reporte de Lisa Richwine; editado en español por Carlos Serrano)
