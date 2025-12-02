"One Battle After Another" y Jafar Panahi triunfan en los premios Gotham

NUEVA YORK (AP) — "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra") de Paul Thomas Anderson fue coronada como la mejor película y el director disidente iraní Jafar Panahi ganó tres premios el lunes en la 35ª edición anual de los Premios Gotham, un brillante inicio de la temporada de premios de la industria cinematográfica.

Los Gotham, presentados por el Instituto de Cine y Medios de Gotham, no se consideran un indicador de los Oscar. Pero la gala de etiqueta, celebrada en Cipriani Wall Street en el centro de Manhattan, es conocida por celebrar películas más pequeñas, al tiempo que otorga generosos premios a los aspirantes al Oscar.

Eso hizo que "One Battle After Another", un lanzamiento de estudio que costó al menos 130 millones de dólares, fuera diferente a cualquier ganador anterior en los Gotham. Los ganadores anteriores incluyen películas independientes como "Past Lives" ("Vidas pasadas"), "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo") y el sorprendente ganador de 2024, "A Different Man" ("Un hombre diferente").

"Recuerdo cuando los Premios Gotham eran para películas de bajo presupuesto", bromeó Adam Sandler, presentando un homenaje a Noah Baumbach. "Para 'The Squid and the Whale' ('Historias de familia'), le pagaron a Jeff Daniels con cáscaras de papa".

Pero en 2023, los Premios Gotham eliminaron su límite de presupuesto de 35 millones de dólares para las películas. Y este año, "One Battle After Another", una historia de padre e hija sobre protestas multigeneracionales, es ampliamente vista como la favorita a mejor película y la película a vencer en los Premios de la Academia de marzo.

"No esperaba esto, en realidad", dijo Anderson al aceptar el premio. "Empecé a pensar que no sabía lo que estaba pasando".

"Muchas gracias a todos", añadió Anderson. "Vamos a casa o vamos a un bar en algún lugar o algo".

Los Gotham ayudan a la industria a entrar en el ritmo de la temporada de premios, pero son más peculiares que ceremonias de mayor renombre. Pequeños jurados seleccionan a los nominados y ganadores, lo que a menudo lleva a resultados inesperados. Ninguno de los ganadores de actuación del lunes estuvo presente.

La mejor actuación principal fue para Sopé Dìrísù por el drama británico-nigeriano "My Father’s Shadow" ("La sombra de mi padre"). Su premio fue aceptado por el director de la película, Akinola Davies Jr., quien también ganó como director revelación. Otros nominados en la categoría incluyeron a Jessie Buckley de "Hamnet", Jennifer Lawrence de "Die My Love" ("Mátate, Amor") y Ethan Hawke de "Blue Moon".

La mejor actuación de reparto fue para Wunmi Mosaku de "Sinners" ("Pecadores"), una victoria que superó a nominados como Teyana Taylor de "One Battle After Another", Stellan Skarsgård de "Sentimental Value" ("Valor sentimental") y Jacob Elordi de "Frankenstein". El director de "Sinners", Ryan Coogler, aceptó su premio.

Panahi ganó tres premios por su drama de venganza "Yek tasadef sadeh" ("Un simple accidente"): mejor dirección, mejor guion original y mejor película internacional. Más temprano el lunes, el abogado de Panahi, Mostafa Nili, dijo que el director había sido sentenciado a un año de prisión y a una prohibición de viajar de dos años.

Panahi fue encarcelado durante meses poco antes de hacer "Yek tasadef sadeh" y solo fue liberado después de iniciar una huelga de hambre. En 2010, se le prohibió hacer películas o viajar fuera de Irán. Sin embargo, continuó haciendo películas sin el permiso del gobierno. Desde 2023, y hasta el fallo del lunes, a Panahi se le había permitido salir de Irán. En mayo, su película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes.

"Me gustaría dedicar el honor de este premio a los cineastas independientes en Irán y en todo el mundo", dijo Panahi al aceptar el premio al guion. "Cineastas que mantienen la cámara rodando en silencio, sin apoyo y, a veces, arriesgando todo lo que tienen, solo con su fe en la verdad y la humanidad".

Otros ganadores el lunes incluyeron a Harry Lighton de "Pillion" por guion adaptado; Abou Sangaré de "Souleymane’s Story" como intérprete revelación; y "My Undesirable Friends: Part uno — Last Air in Moscow" de Julia Loktev como mejor documental.

Entre los homenajeados estuvieron: "Frankenstein" de Guillermo del Toro, "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" de Scott Cooper; la estrella de "Hedda" Tessa Thompson; el director de "Jay Kelly" Noah Baumbach; el elenco de "Sinners"; Luca Guadagnino y Julia Roberts de "After the Hunt"; y las estrellas de "Song Sung Blue" Hugh Jackman y Kate Hudson.

"Este es un momento para que todos recordemos lo que nos une y lo que nos reúne", dijo Jackman. "Y eso es la temporada de premios".