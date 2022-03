One IBC Group se centra en la transformación digital y la innovación en el sector de los servicios corporativos

Londres--(business wire)--mar. 25, 2022--

One IBC Group, un proveedor internacional de servicios corporativos con 12 a帽os de experiencia y un alcance global, ha destacado en su plan de acci贸n para 2022 que la tecnolog铆a ser谩 el principal foco de crecimiento de la empresa. A trav茅s de la transformaci贸n digital y la innovaci贸n, One IBC Group considera que no s贸lo sus servicios y operaciones mejorar谩n dr谩sticamente, sino que toda la industria tambi茅n se beneficiar谩 y cambiar谩 su tradicional forma de trabajar.

La b煤squeda de la transformaci贸n digital

En los 煤ltimos a帽os, la mayor铆a de las empresas se han centrado en la tecnolog铆a y la innovaci贸n para mejorar la eficiencia operativa y conectar a煤n m谩s sus servicios con los clientes. Con la ayuda de tecnolog铆as revolucionarias como la gesti贸n de las relaciones con los clientes (CRM), las aplicaciones m贸viles y los sitios web, entre otras, las empresas han sido capaces de simplificar sus operaciones, adaptar sus productos y servicios a las distintas necesidades de sus clientes.

Dicho esto, no todos los sectores pueden embarcarse en la tendencia de la digitalizaci贸n tan r谩pidamente. Los servicios a empresas son un buen ejemplo. La mayor铆a de los proveedores de servicios corporativos del mercado, si no todos, siguen utilizando la misma tecnolog铆a de hace 20 a帽os. Aunque los servicios pueden procesarse totalmente a distancia, y algunos incluso pueden hacerse de forma autom谩tica, no se ha producido ning煤n cambio significativo desde entonces, mientras que la demanda de los clientes va aumentando peri贸dicamente.

Para un sector con tanto potencial de transformaci贸n digital, el servicio a las empresas espera un avance revolucionario.

El plan de innovaci贸n de One IBC Group

Desde su fundaci贸n, One IBC Group ha utilizado la tecnolog铆a para prestar servicios corporativos a distancia en todo el mundo. Para poder crecer m谩s r谩pido y competir con los grandes del sector, la empresa decidi贸 centrarse m谩s en el desarrollo tecnol贸gico.

En su plan de acci贸n para 2022, One IBC Group destaca que la transformaci贸n digital y la innovaci贸n ser谩n su misi贸n principal. El plan establece una hoja de ruta de 5 a帽os en la que se se帽ala cada objetivo que debe alcanzarse en un tiempo determinado para actualizar el sistema y aplicar las nuevas tecnolog铆as. Incluye la automatizaci贸n del proceso de 贸rdenes de servicio, la optimizaci贸n de los procedimientos de operaci贸n, la construcci贸n de un portal de clientes, la incorporaci贸n de plataformas de software como servicio (SaaS) y la actualizaci贸n constante de todo el sistema.

"Ya no es el futuro. La carrera por la innovaci贸n es ahora la nueva norma", comenta Jimmy Lee, CEO de One IBC Group. "Con la s贸lida base tecnol贸gica que tenemos ahora, creemos que One IBC Group puede revolucionar la industria de los servicios corporativos", a帽ade.

Anteriormente, en 2021, One IBC Group present贸 su primera aplicaci贸n m贸vil. Se cre贸 con el objetivo de mejorar la experiencia de los clientes y de introducir una nueva forma de establecer negocios en el extranjero.

"Esto es s贸lo el principio", prosigue Jimmy. "Estamos tratando de ofrecer m谩s servicios e integrarlos en nuestras plataformas como parte de nuestro desarrollo y ampliaci贸n continuos, al tiempo que creamos todo un ecosistema para que las empresas construyan sus estrategias de expansi贸n global", concluye.

Acerca de One IBC Group

One IBC Group es un proveedor l铆der de servicios corporativos con experiencia y capacidad de entrega a nivel mundial.

Desde sus inicios, One IBC Group se ha esforzado por ofrecer estrategias de expansi贸n global a empresarios, inversores y propietarios de negocios de todo el mundo, con servicios que van desde la creaci贸n de empresas, el registro de marcas y licencias, hasta servicios de oficina y secretar铆a. Ha establecido conexiones con socios internacionales y utilizando tecnolog铆a avanzada para proporcionar los mejores servicios a sus clientes.

