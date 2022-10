One IBC implementa SAP S/4HANA para optimizar el funcionamiento y mejorar la productividad

Londres--(business wire)--oct. 18, 2022--

One IBC Group, líder del mercado en la prestación de servicios corporativos a nivel mundial, ha llegado oficialmente a un acuerdo con SAP para la implantación de SAP S/4 HANA Cloud, una solución integral de SAP, el mayor proveedor de soluciones de software de planificación de recursos empresariales (ERP) del mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221018005064/es/

The representatives of One IBC Group, SAP, and ATS Vietnam officially signed a cooperation agreement (Photo: Business Wire)

Le Hung Anh (conocido profesionalmente como Jimmy Lee), CEO de One IBC Group, ha descrito este proyecto como una preparación a largo plazo para alcanzar sus próximos logros. SAP S/4HANA Cloud ayuda a las empresas a minimizar la redundancia y el despilfarro de recursos, mejorando así el rendimiento interno y la experiencia del cliente.

One IBC Group completará su transformación digital y optimizará su sistema operativo con la ayuda de la plataforma SAP S/4HANA. El objetivo es mejorar el funcionamiento de toda la empresa para ofrecer unos estándares de servicio de primera clase. A través de esta colaboración, One IBC tendrá asegurada su posición clave como proveedor de servicios corporativos, además de poder establecer una mejor base para sus servicios ampliados de consultoría empresarial.

La solución ERP de SAP integra varias operaciones de la empresa en tiempo real, lo que proporciona una gestión más flexible y eficaz a la empresa. Con la implementación de sistemas de hardware, bases de datos, procedimientos de procesamiento de datos en tiempo real y plataformas de aplicaciones en memoria (de impresión), las funciones y los datos operativos de One IBC se integrarán con las mejores prácticas de eficacia probada y con un análisis en profundidad.

De acuerdo con el contrato, SAP elegir√° y recomendar√° las soluciones digitales adecuadas para que One IBC gestione las operaciones espec√≠ficas de la empresa como proveedor de servicios corporativos. El proceso implementado se llevar√° a cabo con la participaci√≥n de ATS Vietnam. Su trabajo consistir√° en trabajar con todos los departamentos de One IBC, aprendiendo y comprendiendo la naturaleza del negocio de One IBC, para despu√©s integrar el SAP S/4 HANA en el sistema de la empresa. Con los siguientes m√≥dulos: Gesti√≥n de Recursos Humanos, Gesti√≥n de ventas, Gesti√≥n del rendimiento, Gesti√≥n de proyectos, Gesti√≥n de compras y Gesti√≥n financiera, el proyecto ser√° dise√Īado, ejecutado, revisado y operado en un periodo de 12 meses.

A partir de ahí, los datos y la función operativa de One IBC podrán almacenarse en una base de datos centralizada mediante el empleo de una plataforma digital unificada. Por eso, la gobernanza de la empresa podrá ser más activa para todas las filiales cuando los segmentos se vinculen entre sí sin problemas. Gracias a esta mejor conexión, en un futuro próximo, el entorno completo para la inversión internacional y los campos relacionados, como la residencia global y los viajes por todo el mundo, se podrán proporcionar con el ecosistema de One IBC.

"La misión principal de este acuerdo de cooperación para la transformación digital es minimizar la redundancia y el tiempo perdido y aumentar el rendimiento individual y la eficiencia operativa de la empresa."- Jimmy Lee, CEO de One IBC Group.

Pasar a una transformaci√≥n totalmente digital con SAP S/4 HANA no es solo un gran desaf√≠o, sino tambi√©n una gran oportunidad para una reestructuraci√≥n completa y un mayor desarrollo. Antes, muchas compa√Ī√≠as y empresas de gran tama√Īo hab√≠an elegido S/4 HANA para obtener soluciones pr√°cticas, como Toyota, Lenovo Group Ltd y TSI Incorporated.

Jimmy Lee cree que es más crucial que nunca poner en práctica la estrategia de transformación digital para modernizar la gestión de One IBC. Como resultado, la empresa aumentará y reforzará las ventajas sobre sus competidores en el mismo mercado.

El comunicado en el idioma original, es la versi√≥n oficial y autorizada del mismo. La traducci√≥n es solamente un medio de ayuda y deber√° ser comparada con el texto en idioma original, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20221018005064/es/

CONTACT: Tyler Wong

Operations Director

tyler.wong@oneibc.com

Phone: +852 81999249

https://www.oneibc.com/

Keyword: united kingdom europe

Industry keyword: consulting banking accounting technology professional services small business software legal internet mobile/wireless finance

SOURCE: One IBC Group

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 10/18/2022 10:20 am/disc: 10/18/2022 10:22 am

http://www.businesswire.com/news/home/20221018005064/es

AP