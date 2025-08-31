LA NACION

Oneil Cruz conecta jonrón mientras Piratas vencen 10-3 a Medias Rojas

BOSTON (AP) — El dominicano Oneil Cruz conectó un jonrón, Bryan Reynolds impulsó dos carreras y los Piratas de Pittsburgh vencieron el sábado 10-3 a los Medias Rojas de Boston.

Tommy Pham y Nick Gonzales también impulsaron dos carreras cada uno mientras Pittsburgh ganaba por octava vez en diez juegos. Johan Oviedo (2-0) lanzó cinco entradas permitiendo dos carreras.

Los Piratas (61-76) están en el último lugar de la División Central de la Liga Nacional, y los Medias Rojas (75-62) ocupan la segunda posición de comodín en la Liga Americana.

El venezolano Carlos Narváez conectó su 12º jonrón para Boston, y Romy González tuvo dos hits y dos carreras impulsadas.

El derecho de los Medias Rojas, Dustin May (7-11), permitió siete carreras, seis de ellas limpias, y ocho hits en cinco entradas y un tercio. Fue su peor inicio desde que fue adquirido en un intercambio con los Dodgers el 31 de julio.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Durán de 4-1.

