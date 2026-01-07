O'Neil sustituye a Rosenior en el banquillo del Estrasburgo

Gary O'Neil fue nombrado nuevo entrenador del Estrasburgo, anunció el club francés este miércoles, al día siguiente de la marcha de Liam Rosenior al Chelsea.

El antiguo mediapunta inglés de 42 años dirigió antes al Bournemouth y al Wolverhampton. El Estrasburgo no precisó la duración de su contrato.

"O'Neil estará en el banquillo del Racing este sábado con motivo del desplazamiento a Avranches en la Copa de Francia", señaló el club.

Un joven entrenador inglés sucede así a otro después de que Liam Rosenior (41 años) 'ascendiera' al banquillo del Chelsea, buque insignia de BlueCo, el consorcio estadounidense propietario de ambos clubes.

Pero, a diferencia de Rosenior, O'Neil llega al Estrasburgo con una primera experiencia en la Premier League: el londinense dirigió 88 partidos del campeonato inglés, primero en el banquillo del Bournemouth (2022-2023) y luego en el Wolverhampton (2023-2024).

Esta última experiencia terminó con un despido en diciembre de 2024 tras una serie de derrotas.

"Es un entrenador exigente y reconocido, con un enfoque moderno del fútbol que encaja plenamente en la continuidad de nuestro proyecto deportivo", afirmó el presidente del Estrasburgo, Marc Keller, en el comunicado.

A O'Neil le toca imponerse en un contexto delicado, en el que las protestas de parte de la afición contra la multipropiedad y la gestión de BlueCo dio un paso más con la marcha de Rosenior a mitad de temporada, año y medio después de su llegada.