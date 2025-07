ONG alaban la contribución social y emocional de los abuelos y piden acabar con estereotipos edadistas: "Son autónomos"

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - Diferentes organizaciones han reivindicado "el papel activo" así como "las contribuciones sociales y emocionales" de los abuelos y las abuelas, al tiempo que han pedido acabar con los estereotipos edadistas para que este colectivo pueda vivir un envejecimiento "activo, digno y en igualdad de condiciones", con los apoyos necesarios para ejercer sus derechos plenamente, con motivo del Día de las Abuelas y de los Abuelos, que se celebra este sábado 26 de julio. En este sentido, desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y HelpAge International España apuestan por una visión basada en la diversidad, la autonomía y el pleno ejercicio de derechos de las personas mayores y con discapacidad. Para ambas organizaciones, la figura del abuelo o abuela no debe limitarse "al rol tradicional de persona cuidadora, sino entenderse desde el derecho a la libertad personal y al disfrute, libre de imposiciones sociales". "Los abuelos y abuelas del siglo XXI son personas mucho más autónomas y activas, incluso laboralmente en algunos casos; a su vez, tienen una concepción más cercana y afectiva de la familia y están cada vez más conectadas digitalmente", asegura el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández. También ha recalcado que estas generaciones de abuelos y abuelas son "más saludables, longevas y participativas", subrayando que "acompañan a sus nietos y nietas tanto en la infancia como en la juventud, de manera que no son únicamente personas cuidadoras, sino colaboradoras activas en la educación y desarrollo vital de sus descendientes". En este sentido, la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, ha afirmado que "no todas las personas mayores" son abuelas o abuelos pero ha pedido inspirarse "en ese valioso vínculo intergeneracional donde se comparten afectos, sabiduría y cuidados mutuos", por lo que la organización insiste en la importancia de reconocer la heterogeneidad y diversidad de la población mayor para crear políticas públicas adecuadas a sus necesidades. Tanto la PMP como HelpAge han destacado también el papel de los abuelos y las abuelas en la cooperación y la solidaridad intergeneracional, como recoge la 'Guía para la Intergeneracionalidad' elaborada por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE), que señala que las relaciones entre generaciones fortalecen los vínculos sociales y contribuyen a reducir el edadismo, mejorar la salud, aumentar la esperanza de vida y prevenir la soledad no deseada. Por todo ello, ambas entidades han destacado la capacidad de las personas mayores para seguir construyendo sus propios proyectos de vida, más allá del encasillamiento en roles pasivos o exclusivamente familiares, por lo que invitan a la sociedad a mirar a las personas mayores "no desde la nostalgia, sino desde el reconocimiento a su papel presente y futuro". De este modo, insisten en reivindicar su derecho a decidir sobre sus propias vidas, a participar activamente en todos los ámbitos y a ser protagonistas de una vejez "plena, libre y con sentido". La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) también ha expresado públicamente su reconocimiento, gratitud y admiración por "el aporte extraordinario" de los abuelos y abuelas a las familias y a la sociedad. "Son insustituibles, son un auténtico patrimonio familiar. Sin su ayuda, los hijos y las hijas no podrían hacerlo. Los abuelos y las abuelas no solo ayudan a conciliar a lo largo del año, sino que actúan como eslabones claves entre la vida escolar de los menores y sus padres", argumenta el presidente de Ceoma, José Luis Fernández Santillana, quien añade que, en múltiples ocasiones salvan las situaciones económicas familiares "brindando apoyo económico en momentos de dificultad, cubriendo las necesidades básicas o facilitando el acceso a la vivienda digna". Por todo ello, el presidente de Ceoma ha hecho un llamamiento a los políticos para trabajar "en su reconocimiento y legislar en relación con la realidad actual que presentan las familias". "Para ello, hay que entender un concepto más amplio de familia compuesto por los abuelos/as", ha apostillado. Desde Ceoma también se pone en valor el cuidado bidireccional pues "cada vez más hijos/as y nietos/as se implican activamente en el bienestar de sus mayores, acompañándolos y apoyándolos para que puedan envejecer con dignidad y plenitud". Abuelos y abuelas con discapacidad Mientras, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha puesto el foco en "el papel esencial" que muchas personas con discapacidad desempeñan en sus familias como abuelos y abuelas, al tiempo que consideran que este reconocimiento "no solo debe ser simbólico, sino traducirse en políticas públicas que garanticen una vida plena y autónoma también durante la vejez". Como indican desde Cocemfe, muchas personas con discapacidad, a pesar de enfrentarse a importantes barreras físicas, económicas y sociales, ejercen un rol fundamental como figuras afectivas, referentes familiares y, en muchos casos, cuidadores principales de sus nietos y nietas. El Estudio de investigación sobre la situación de las personas con discapacidad desde la perspectiva del envejecimiento, realizado por Cocemfe, pone de manifiesto la falta de correspondencia entre lo expuesto en el marco legislativo y la implementación del enfoque social en las políticas públicas. Las personas entrevistadas apuntaron que el modelo asistencial perdura en los patrones de atención en los equipamientos sociales. Entre las medidas recogidas en el estudio, se encuentra incorporar la discapacidad de forma transversal en todas las políticas de envejecimiento; garantizar servicios de asistencia personal adaptados a personas mayores con discapacidad; aumentar la accesibilidad en las viviendas y el entorno urbano, especialmente en zonas rurales; mejorar el acceso a tecnologías de apoyo, salud, transporte y recursos comunitarios, y promover programas de envejecimiento activo, formación digital y actividades culturales accesibles. COCEMFE también defiende que es necesario impulsar políticas públicas que garanticen recursos para acciones de prevención que anticipen y reduzcan las situaciones de dependencia asociadas al envejecimiento, especialmente en personas con discapacidad, lo que implica actuar de forma temprana para evitar el deterioro de la salud, la pérdida de autonomía o la intensificación de las discapacidades ya existentes, mediante medidas específicas como la promoción de entornos accesibles, el apoyo en la vida independiente y la autonomía personal, el fomento de la actividad física y la atención sanitaria ajustada a las necesidades en un entorno sociosanitario que asegure una atención coordinada y de calidad. "El envejecimiento de las personas con discapacidad no puede seguir siendo ignorado por las políticas públicas. Es necesario reconocer esta etapa de la vida como clave en la trayectoria vital de muchas personas con discapacidad, que deben contar con todos los apoyos, recursos y oportunidades para vivirla en plenitud", afirma el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga. En este contexto, COCEMFE recuerda que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria la reforma de las leyes de discapacidad y de autonomía personal y espera que sirva "para romper con el modelo asistencialista aún vigente y promueva un enfoque de derechos, accesibilidad y apoyos personalizados, también en la vejez". "Una sociedad que cuida a sus mayores, y especialmente a quienes tienen más necesidades de apoyo, es una sociedad que apuesta por lo más básico: el respeto a la dignidad humana y de los principios de justicia e igualdad. El envejecimiento con discapacidad debe ser una de las prioridades política y social", concluye Queiruga.