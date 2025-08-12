ONG brasileñas alertan que COP30 podría ser "la más excluyente" por precios de alojamiento

La COP30 que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, en Amazonía, podría ser "la más excluyente de la historia" por los elevados precios del hospedaje, alertó este martes una red de organizaciones ambientalistas brasileñas.

Países en desarrollo, así como algunos Estados africanos e insulares, han pedido a Brasil que cambie la sede de la conferencia anual de Naciones Unidas sobre el calentamiento global a una ciudad con mayor capacidad hotelera, ante la disparada de los precios de los hoteles en Belém, que pueden exceder los US$1000 por noche.

El gobierno del gigante sudamericano ha descartado esa opción y participará el jueves en una reunión con la ONU para buscar una solución.

"Sin una solución inmediata para la crisis, la COP en Brasil corre el riesgo de ser la más excluyente de la historia, con una reducción del número de delegaciones nacionales, de miembros de órganos constituyentes y otros observadores y de la prensa", alertó la red ambientalista Observatorio del Clima en un comunicado.

Las organizaciones señalaron una "negligencia del gobierno federal y del gobierno de Pará", estado del que Belém es capital. "Tuvieron dos años y medio para resolver la cuestión del alojamiento en la ciudad y no lo hicieron", enfatizaron.

La semana pasada el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, renunció a participar en la COP30 principalmente por los precios del hospedaje.

"Una reducción del número de delegados impactaría la propia legitimidad de lo que se negocie en Belém", alertaron los ambientalistas del Observatorio del Clima.

En un esfuerzo por responder a la preocupación sobre los precios de los alojamientos, el gobierno de Brasil lanzó a mediados de julio, con varios meses de atraso, una plataforma virtual con hospedaje a precios de hasta US$220 por noche para los países con mayores dificultades financieras para asistir al evento.

"Tenemos que conseguir habitaciones y estamos haciendo todo lo posible para ello. De lo contrario, la COP tendría realmente un problema de legitimidad", reconoció el presidente de la COP30 André Correa do Lago en entrevista con la AFP.

Ante las dificultades para encontrar hospedaje, algunas organizaciones "están pensando en delegaciones más pequeñas y en dormir en iglesias o mezquitas", dijo además a la AFP una fuente que asesora a varias ONG ambientalistas.