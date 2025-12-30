ONG lamentan que 2025 termina sin prestación universal por crianza: "La pobreza infantil aumenta año tras año"

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las ONG de infancia han lamentado que el año 2025 termina sin que el Gobierno haya aprobado una prestación universal por crianza para combatir el problema de pobreza infantil que "sigue aumentando año tras año". Según un reciente informe de UNICEF, aproximadamente 1 de cada 3 niños y niñas en España vive en situación de pobreza o riesgo de exclusión social, afectando a más de 2,7 millones de menores.

"El principal problema que venimos ya trasladando cada año es las altas tasas de pobreza infantil que en 2025 se han vuelto a incrementar. Pese a que en el resto de edades se ha reducido, la pobreza infantil sigue aumentando año tras año", ha denunciado en declaraciones a Europa Press el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

Según Ibarra, el 2025 ha sido un año con "pocos cambios significativos" en cuanto a los derechos de la infancia. En concreto, ha lamentado que siguen "sin desarrollar esa prestación por crianza tan anunciada por parte de algunos ministros, pero que no ve reflejos directamente en la realidad".

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguró el pasado mes de noviembre que va a trabajar para que la prestación universal por crianza, de 200 euros al mes por hijo, esté incluida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Además, Ibarra ha apuntado que durante este año se ha anunciado un pacto de Estado por la pobreza infantil y que, aunque han empezado los trabajos en la subcomisión, todavía no han concluido.

"Sí que es cierto que ha habido algunos avances notables, por ejemplo, en temas de conciliación se han incrementado los permisos, tanto para el nacimiento como también para las familias monomarentales, donde se llega ya a las 32 semanas", ha precisado.

En concreto, este año, el Gobierno ha aprobado ampliar "tres semanas", hasta las 19, el permiso retribuido por paternidad y cuidado (aparte de las tres de lactancia, que sumarían 22). En el caso de las monoparentales, tendrán 32 semanas.

Si bien, Ibarra ha añadido que, desde el criterio de la Plataforma de Infancia, esto no cumple con la transposición de la directiva europea, "que hablaba de un permiso parental remunerado para todos los niños hasta los 8 años", algo que "queda fuera" de este nuevo permiso.

"Creemos que España tiene que ir mucho más allá de la transposición de la directiva, veremos qué dicen los tribunales sobre el cumplimiento o incumplimiento de esta sentencia", ha señalado.

Por otro lado, Ibarra ha destacado que este año "se ha desarrollado por fin la adaptación a la justicia especializada" en violencia contra la infancia pero ha lamentado que "el Real Decreto solamente contempla este desarrollo en tres ciudades".

"Habrá que valorar si realmente esto es suficiente porque todavía queda mucho por implementarse de la LOPIVI sobre todo a nivel autonómico con las figuras de protección que a día de hoy no están implementadas o están de una manera muy tibia y con poco impacto", ha matizado.

También ha puesto en valor el anuncio de una ley de violencia vicaria y ha pedido que tenga "un enfoque mucho mayor en infancia" pues, a su juicio, ahora mismo se "invisibiliza a los niños y las niñas como víctimas".

FALTA DE PRESUPUESTOS Y PARÁLISIS PARLAMENTARIA

Asimismo, el director de la Plataforma de Infancia ha advertido de que el "gran problema" de esta legislatura ha sido "la falta de presupuestos, la parálisis parlamentaria" que provoca que normas como "la ley de familias siga parada en el Congreso" o "la ley de entornos digitales" que "está en proceso de enmiendas y tampoco se ha aprobado todavía".

A su vez, ha precisado que "otra de las grandes preocupaciones" es la situación de los niños migrantes aunque ha puesto en valor el "acuerdo marco para mejorar la situación que hay en Canarias con la solidaridad y la participación de otras comunidades autónomas".

"La verdad que en la práctica han sido muy pocos los traslados que se han generado y la situación que nos trasladan desde Canarias es que siguen estando colapsados, las infraestructuras son inadecuadas, la atención que se ofrece a esos niños y niñas es absolutamente insuficiente", ha advertido.

Entre las medidas positivas, Ibarra se ha referido al Real Decreto de Comedores Escolares para garantizar una comida saludable para los niños y las niñas, aunque ha precisado que "no se implantará por lo menos totalmente hasta abril de 2026". En esta línea, ha añadido que también habrá que garantizar que todos los niños y niñas tengan un comedor escolar accesible.

Por su parte, desde UNICEF España coinciden en que "uno de los peores retos a resolver es la pobreza infantil". "Seguimos estando a la cola de Europa en nivel de pobreza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que poner en marcha medidas como es la prestación universal progresiva para todos los niños y niñas y adolescentes en nuestro país", subraya a Europa Press la responsable de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, Lara Contreras.

Además, en cuanto a los entornos digitales, la ONG apunta que ha habido "pasos positivos" en los derechos digitales de los niños y las niñas y celebra que "han bajado ciertas violencias en el entorno digital" y "ha mejorado un poco el uso de los dispositivos por parte de la infancia".

CIBERACOSO EN REDES SOCIALES

Si bien, advierte de que "aún quedan muchos retos" y recuerda algunos datos de su reciente informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital' --que ha contado con la voz de casi 100.000 menores-- como que "uno de cada 10 niños, niñas y adolescentes sienten que ha sufrido ciberacoso en las redes sociales" y que "uno de cada tres adolescentes que viven pareja han sufrido violencia en el entorno digital".

Atendiendo a la situación de la infancia migrante, Contreras considera que se han dado "pasos positivos" ya que "los menores migrantes no acompañados podrán ser trasladados por un decreto a otros lugares diferentes a Canarias o Ceuta y Melilla donde vivían en condiciones muy poco garantes de sus derechos". Sin embargo, advierte de que aún existe "el reto de que esos traslados se hagan realidad".

La organización de infancia también pone de manifiesto el problema de la salud mental y apunta que 4 de cada 10 niños y niñas en España manifiestan haber sufrido o creen haber tenido problemas de salud mental.

No obstante, Contreras apunta que este dato no es "tan real" porque hay que enseñar a los niños a "distinguir qué es una emoción negativa en la vida, que tienen que normalizar, y qué es un problema de salud mental". "Tenemos que prevenir estos problemas y tratar bien los traumas", añade.

Finalmente, la responsable de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España insiste en la importancia del "compromiso con la ayuda oficial al desarrollo y más en un tiempo de recortes" ante la situación que vive la infancia en el mundo, con "más niños y niñas que viven en conflicto" y en un momento en que "la mortalidad infantil se está volviendo a incrementar por primera vez en los últimos 20 años".

"Hay más de 5 millones de niños desplazados en Sudán y 20.000 niños muertos en la franja de Gaza. No podemos permitir que esto siga sucediendo", zanja.