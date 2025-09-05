ONG palestinas prometen continuar cooperación con la CPI pese a sanciones de Estados Unidos

LA HAYA, 5 sep (Reuters) - Tres grupos palestinos de derechos humanos sancionados por Estados Unidos por solicitar a la Corte Penal Internacional que investigara a Israel ante denuncias de crímenes atroces en Gaza tienen previsto seguir colaborando con el tribunal de crímenes de guerra.

Las organizaciones son el Centro Palestino de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Al Mezan, en Gaza, y Al-Haq, en la ciudad cisjordana de Ramala.

Las sanciones fueron publicadas el jueves en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluyen el bloqueo de cualquier provisión de fondos, bienes o servicios a estas organizaciones.

El abogado palestino Raji Sourani, dirigente del Centro Palestino de Derechos Humanos, calificó el viernes las sanciones de "vergonzosas" y dijo que no se dejaría amilanar.

"Esta es nuestra reacción: seguir como siempre, estamos en el tribunal haciendo lo que tenemos que hacer", dijo Sourani a la prensa a las afueras del CPI tras reunirse con su fiscal adjunto.

Los tres grupos solicitaron a la CPI en noviembre de 2023 que investigara los presuntos crímenes de guerra, incluido el genocidio, cometidos al bombardear y asediar la Franja de Gaza.

Un año después, la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza.

Israel ha negado haber realizado un genocidio en su guerra de Gaza.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto sanciones a los jueces de la CPI y a su fiscal general por las órdenes de detención israelíes y por una decisión previa de abrir un caso sobre presuntos crímenes de guerra de las soldados estadounidenses en Afganistán.

(Reporte de Stephanie van den Berg, Edición de Timothy Heritage, Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)