ONG proponen regalos solidarios para Navidad: kits de apicultura, tarjetas sanitarias, agua limpia o apadrinamientos

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) -

Diferentes ONG vuelven a proponer regalos solidarios para estas navidades pues, como argumentan, "tienen el poder de transformar vidas". Por ello, entre otras propuestas, quienes lo deseen pueden regalar kits de apicultura, tarjetas sanitarias, agua limpia o apadrinamientos.

Como enfatiza World Vision, gracias a estos regalos "muchos niños y niñas, en situación de vulnerabilidad, pueden acceder a una vida más digna, segura y saludable, con oportunidades reales de educación, atención sanitaria y agua potable".

Por ello, esta ONG propone obsequios que representan un apoyo esencial para familias y comunidades que carecen de lo más básico como es el caso del agua limpia ya que, como denuncia, en muchas partes del mundo el agua potable es un lujo, y mujeres y niños caminan durante horas para conseguir este preciado líquido.

También ofrece como opción regalar ropa de abrigo, animales de granja (como gallinas o conejos, vitales para familias que luchan contra la pobreza) o kits de colmenas o de apicultura, pues la miel puede comerse o venderse para proporcionar un ciclo de alimentos nutritivos e ingresos esenciales.

Un papel fundamental es el de los apadrinamientos, un regalo doble, porque se da la posibilidad a alguien de ser padrino o madrina mientras que a ese niño o niña se le proporcionará ayuda para su salud, educación y nutrición. En este sentido, es posible postularse como padrino o madrina para que sea el niño o niña quien elija. Con esta iniciativa, llamada 'Elegido', World Vision va un paso más allá en el empoderamiento de menores que viven en la pobreza extrema.

También existe la opción de regalar un certificado de nacimiento ya que, como denuncia la ONG, uno de cada tres niños (230 millones menores de cinco años en todo el mundo) no tiene un certificado de nacimiento por lo que legalmente no existe y carece de derechos. Por ello, considera que registrar el nacimiento de un bebé es la mejor forma de empezar una vida.

Como todos los años desde 2015, la ONG de infancia y educación Educo también ha lanzado una nueva edición de sus 'Regalos Solidarios', que sirven para que los menores beneficiados con sus proyectos puedan estudiar, aprender y seguir creciendo saludablemente.

"Son objetos que en nuestro día a día los podemos ver como algo común, a los que quizá no les damos mucha importancia, pero que son básicos para que la infancia vulnerable pueda ir a la escuela. Son oportunidades de futuro, porque educar cura", explica la directora de Fundraising de Educo, Sarah Sobrón.

En la web de esta ONG, se pueden encontrar 26 regalos para mejorar la educación y la vida de la infancia que participa en los programas que tiene la organización en 18 países del mundo. Por ejemplo, se puede comprar un ventilador para las escuelas de Bangladesh, un país afectado por las olas de calor provocadas por el cambio climático; o un saco de 50 kilos de arroz para los comedores escolares de Burkina Faso, asegurando así que los pequeños reciban una comida cuando van a la escuela, a la vez que mejora su rendimiento escolar al estar bien alimentados.

Asimismo, se pueden hacer donativos a una escuela de Guatemala que, de este modo, tendrá agua filtrada y purificada, lo que evitará que los alumnos tengan enfermedades estomacales (muy comunes cuando el agua no está limpia) o para que los niños afectados por la DANA de Valencia reciban el apoyo psicosocial que aún necesitan un año después de la tragedia y puedan recuerar las horas de clase perdidas por impacto de la catástrofe.

Otros regalos solidarios consisten en comprar bicicletas para que las niñas puedan recorrer con seguridad el largo camino a la escuela, así como gallinas y cabras para que las familias puedan obtener ingresos con la venta de huevos y leche, sin olvidar libros, mochilas o material para el aula, entre otras propuestas.

"Nuestra sociedad es una sociedad solidaria. Ahora que se acercan las navidades es un buen momento para demostrarlo una vez más. Estos regalos pueden transformar la vida de los niños y niñas, porque les permiten asistir a clase, estudiar o crecer sanos", reitera la directora de Fundraising de la ONG.

PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO Y CALENDARIOS SOLIDARIOS

Otras opciones se pueden encontrar en Veraluna, la firma de moda sostenible de Oxfam Intermón, cuyas compras generan un impacto positivo en comunidades vulnerables mientras que la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) --la plataforma española que agrupa a organizaciones del movimiento de Comercio Justo vinculadas a la economía social, con presencia en las 17 comunidades autónomas-- vuelve a apostar por los productos de Comercio Justo para construir "un mundo más justo, solidario y sostenible".

Manos Unidas recuerda la situación que se vive en Oussouye (Senegal), donde 645 mujeres cuidan la tierra y a sus seres queridos mientras enfrentan sequías, pérdidas de cosecha y falta de recursos. Por ello, ha puesto en marcha un proyecto que necesita recaudar 74.943 euros para recuperar huertos, crear espacios donde conservar y transformar lo cultivado y formar a las mujeres para que puedan acceder a un trabajo digno. "Esta Navidad, hagamos del compartir el mejor regalo", argumenta la ONG.

En el caso de Fundación Cadete, que este 2026 celebra 20 años trabajando por la inclusión social de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, ha puesto a la venta su Calendario Solidario que cuenta en esta ocasión con la colaboración del ilustrador René Merino, cuya obra rinde homenaje a dos décadas de compromiso, esfuerzo y sueños cumplidos.

SEO/BirdLife también se suma a estas iniciativas solidarias y propone regalos que contribuyen directamente a la conservación de las aves y la protección del medio ambiente, que van desde kits para construir cajas nido o comederos, hasta excursiones de pajareo y guías especializadas, o adquirir su calendario 2026 (con las imágenes más destacadas del concurso FotoAves), entre otras opciones, todas ellas con el fin de preservar la biodiversidad.