ONG venezolana Foro Penal dice que 444 personas han sido excarceladas

CARACAS, 15 feb (Reuters) - El grupo venezolano de derechos ‌humanos Foro ‌Penal ⁠dijo el domingo que el número de personas considerados presos ​políticos ⁠que han ⁠sido excarcelados en Venezuela desde el ​mes pasado ha aumentado a ‌444, mientras cientos de familias ​esperan en las ​afueras de las cárceles por las liberaciones.

La oposición venezolana y grupos de derechos humanos han dicho durante años que el ​Gobierno utiliza las detenciones para reprimir la disidencia, ⁠lo que las autoridades niegan.

El Gobierno también ‌ha negado tener presos políticos y afirma que los encarcelados han cometido delitos. Las autoridades han dado una cifra mucho mayor de liberaciones, de casi 900, ‌incluyendo las de años anteriores. El gobierno ⁠nunca ha proporcionado una lista oficial ‌de cuántos presos serán liberados ⁠ni quiénes son.

Los ⁠legisladores venezolanos pospusieron el jueves el debate sobre un proyecto de ley de amnistía que busca otorgar clemencia inmediata a ‌las personas ​encarceladas por participar en protestas políticas. Los borradores recientes vistos por Reuters son significativamente menos generosos que ‌una versión anterior. (Reporte de Reuters)