ONG venezolana Foro Penal dice que 444 personas han sido excarceladas
CARACAS, 15 feb (Reuters) - El grupo venezolano de derechos humanos Foro Penal dijo el domingo que el número de personas considerados presos políticos que han sido excarcelados en Venezuela desde el mes pasado ha aumentado a 444, mientras cientos de familias esperan en las afueras de las cárceles por las liberaciones.
La oposición venezolana y grupos de derechos humanos han dicho durante años que el Gobierno utiliza las detenciones para reprimir la disidencia, lo que las autoridades niegan.
El Gobierno también ha negado tener presos políticos y afirma que los encarcelados han cometido delitos. Las autoridades han dado una cifra mucho mayor de liberaciones, de casi 900, incluyendo las de años anteriores. El gobierno nunca ha proporcionado una lista oficial de cuántos presos serán liberados ni quiénes son.
Los legisladores venezolanos pospusieron el jueves el debate sobre un proyecto de ley de amnistía que busca otorgar clemencia inmediata a las personas encarceladas por participar en protestas políticas. Los borradores recientes vistos por Reuters son significativamente menos generosos que una versión anterior. (Reporte de Reuters)