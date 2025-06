Ons Jabeur abandona Wimbledon durante su partido de la primera ronda

LONDRES (AP) — Ons Jabeur, dos veces subcampeona de Wimbledon, se retiró durante su partido de primera ronda después de tomarse un tiempo médico, en su más reciente contratiempo en una temporada llena de lesiones.

La tunecina de 30 años dejó de jugar mientras iba perdiendo el lunes 7-6 (5), 2-0 contra Viktoriya Tomova.

Jabeur fue atendida por un entrenador en el primer set. En un momento, se sentó en su asiento al margen y lloró con su cara sobre una toalla.

“No esperaba sentirme mal. He estado practicando bastante bien los últimos días, pero supongo que estas cosas pasan. Estoy bastante triste”, indicó. "No me ayuda mucho con mi confianza y con lo que sigo esforzándome por hacer, aunque ha sido una temporada muy dura para mí. Espero poder sentirme mejor".

Jabeur perdió la final de 2022 ante Elena Rybakina y ante Marketa Vondrousova en la final de 2023. Jabeur también fue finalista en el Abierto de Estados Unidos de 2022, perdiendo ante Iga Swiatek.

La temporada 2024 de Jabeur terminó temprano debido a una lesión en el hombro y este año ha lidiado con problemas en la pierna.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.