ONU: 13 millones de niños en África se quedaron sin vacunar

Johannesburgo (ap) — casi 13 millones de niños quedaron sin vacunar en áfrica entre 2019 y 2021 debido a los trastornos ocasionados por la pandemia de covid-19, por lo que el continente es vulnerable a más enfermedades y enfrenta una “crisis de supervivencia infantil”, según un informe de unicef difundido el jueves.

En medio de un “retroceso” global de la inmunización infantil en los tres años de pandemia, que el Fondo de la ONU para la Infancia considera el más grave en 30 años, África es la región con la cifra más alta de niños no vacunados o insuficientemente vacunados. Según UNICEF, 12,7 millones de niños africanos no recibieron una o más vacunas y 8,7 millones no recibieron una sola dosis de cualquier tipo de vacuna en 2019-2021.

El informe, “Estado mundial de la infancia 2023”, confirma indicaciones previas y expone más datos que revelan que “la cobertura de la vacunación se redujo drásticamente durante la pandemia de COVID-19”, dijo UNICEF.

La mitad de los 20 países del mundo con el mayor número de niños no vacunados —llamados niños “cero dosis” en el informe— se encuentran en África, dijo UNICEF. Unos 2,2 millones de niños en Nigeria y 1,1 millones en Etiopía jamás han recibido una vacuna.

El informe de UNICEF aparece en momentos que África y otras partes del mundo reportan brotes de enfermedades de una magnitud como no se veía desde hace años. En Malaui, en el sur de África, más de 1.00 personas murieron en el brote de cólera más grave de los últimos 20 años. En Zimbabue, casi 700 niños murieron de sarampión el año pasado, y la mayoría de los niños no fueron vacunados contra el mal, dijeron las autoridades.

“Entre las razones de este problema (la falta de inmunización) cabe destacar un incumplimiento de las previsiones de ingresos, un desvío de fondos para abordar otras necesidades, retrasos en las adquisiciones y dificultades en la coordinación”, dijo UNICEF.

En África, la pandemia puso de manifiesto y exacerbó “las debilidades persistentes de los sistemas de salud y la atención médica primaria”.

AP