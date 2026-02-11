Onu, 138 millones de niños del mundo trabajan, 60% en agricultura

Hay 138 millones de niños trabajadores en todo el mundo, más del 60% de los cuales trabajan en la agricultura, un sector crucial pero peligroso. De ellos, 54 millones, o aproximadamente 4 de cada 10, realizan trabajos que pueden ser perjudiciales para su salud y seguridad.

Este lunes abrió en Marrakech una conferencia de las Naciones Unidas sobre este tema, que destaca la urgente necesidad de proteger los derechos de los niños a la salud y la educación.

Según la ONU, la promesa mundial de eliminar el trabajo infantil para 2025 no se ha cumplido y aún queda mucho por hacer.

La OIT destaca los peligros del trabajo agrícola para los niños, que implica la exposición a pesticidas, maquinaria y herramientas afiladas, esfuerzo físico intenso y condiciones climáticas extremas, que limitan el acceso a la educación y refuerzan el ciclo de la pobreza.

Ante esta emergencia, la conferencia de la ONU en Marruecos, que concluirá el 13 de febrero, pretende evaluar los avances, analizar los fracasos y definir las prioridades futuras, especialmente en África subsahariana (ANSA)