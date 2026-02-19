ONU advierte que acciones israelíes generan temor a "limpieza étnica" en territorio palestino

Los crecientes ataques israelíes y el traslado forzoso de civiles palestinos "despierta temores de una limpieza étnica" en la Franja de Gaza y Cisjordania, advirtió la ONU este jueves.

La oficina de derechos humanos de la ONU indicó que el impacto acumulado de la acción militar israelí durante la guerra en Gaza, sumado a su bloqueo del territorio, creó condiciones de vida "crecientemente incompatibles con la existencia continuada de los palestinos como un grupo en Gaza".

"Los ataques intensificados, la destrucción metódica de barrios enteros y la negación de asistencia humanitaria parecen tener como objetivo un cambio demográfico permanente en Gaza", afirmó la oficina en un informe.

"Esto, junto con los traslados forzosos, que parecen tener como finalidad un desplazamiento permanente, suscita preocupación por una limpieza étnica en Gaza y en Cisjordania", agregó.

El informe abarca del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025.

En Cisjordania ocupada y Jerusalén Este anexado, el informe señala que el "uso sistemático de la fuerza ilícita" por las fuerzas de seguridad israelíes, las detenciones arbitrarias y la "demolición extensiva ilegal" de las casas de los palestinos se efectúan para "discriminar sistemáticamente, oprimir, controlar y dominar al pueblo palestino".

"Estas violaciones "alteran el carácter, estatus y composición demográfica de Cisjordania ocupada, despertando serias preocupaciones de limpieza étnica", indicó.

- Opción inhumana -

En Gaza, el informe condena las continuas matanzas y mutilaciones de "un número sin precedentes de civiles", la propagación de la hambruna y la destrucción de "lo que queda de infraestructura civil".

Durante los 12 meses cubiertos por el informe, al menos 463 palestinos -incluyendo 157 niños- murieron de hambre en Gaza, señala el documento.

"Los palestinos enfrentaron la opción inhumana de morir de hambre o arriesgarse a morir intentando conseguir comida", afirma.

"La situación de hambre y desnutrición es el resultado directo de acciones tomadas por el gobierno israelí", indica.

En este periodo, Hamás y otros grupos palestinos armados mantuvieron rehenes israelíes y extranjeros tomados en los ataques del 7 de octubre de 2023 -muertos o vivos- como "piezas de negociación".

Según la oficina de la ONU, ese tratamiento de los rehenes constituye un crimen de guerra.

"Las fuerzas israelíes, Hamás y otros grupos palestinos armados cometieron graves violaciones del derecho humanitario internacional en Gaza, serias violaciones y abusos del derecho humanitario internacional, y crímenes atroces", concluyó el documento.

- Impunidad -

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, advirtió que el mundo está presenciando "pasos rápidos para cambiar de forma permanente la demografía del territorio palestino ocupado".

El ministro ultraderechista israelí Bezalel Smotrich defendió el martes el plan de "fomentar la migración" desde los territorios palestinos.

El informe de la ONU del jueves concluye que las prácticas israelíes en su conjunto "indican un esfuerzo concertado y acelerado para consolidar la anexión de grandes partes del territorio palestino ocupado y negar el derecho de los palestinos a la autodeterminación".

Señala también, que existía un clima generalizado de impunidad frente a graves violaciones del derecho internacional por parte de las autoridades israelíes en los territorios palestinos.

"La impunidad no es abstracta, mata. La rendición de cuentas es indispensable. Es el prerrequisito para una paz justa y duradera en Palestina e Israel", afirmó Turk en un comunicado.