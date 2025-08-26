LA NACION

ONU advierte sobre aumento de apuestas ilegales durante el Mundial de fútbol 2026

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió este martes sobre un...

ONU advierte sobre aumento de apuestas ilegales durante el Mundial de fútbol 2026
ONU advierte sobre aumento de apuestas ilegales durante el Mundial de fútbol 2026Noah K. Murray - FR171374 AP

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió este martes sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo del Mundial de fútbol de 2026 que organizarán Canadá, Estados Unidos y México.

Detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias están grupos del crimen organizado, señaló el organismo, que capacita a autoridades de los tres países en el manejo de herramientas contra esos delitos, en Ciudad de México.

Junto al "crecimiento económico y la fiesta (...) también vendrán graves riesgos" como la "manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada", dijo Ronan O'Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, al inaugurar el seminario.

La UNODC prevé en particular un "crecimiento de los mercados de apuestas ilegales". Y aunque es difícil cuantificarlos, "se estima que puedan superar a los legales en tamaño y alcance", señaló la agencia de la ONU en un comunicado.

La Oficina también anticipa un "fuerte aumento" en las apuestas legales durante el Mundial, tomando como referencia los cerca de US$35.000 millones que movieron durante la anterior cita de Catar-2022.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que el país latinoamericano reciba hasta US$3000 millones por la Copa del Mundo, que disputará 13 de sus partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La cita mundialista se jugará por primera vez en tres países entre el 11 de junio y el 19 de julio, con un total de 48 selecciones.

