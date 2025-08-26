ONU advierte sobre aumento de apuestas ilegales durante el Mundial de fútbol 2026
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió este martes sobre un...
- 1 minuto de lectura'
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió este martes sobre un aumento de las apuestas ilegales con motivo del Mundial de fútbol de 2026 que organizarán Canadá, Estados Unidos y México.
Detrás de dicha práctica y el riesgo de manipulación de competencias están grupos del crimen organizado, señaló el organismo, que capacita a autoridades de los tres países en el manejo de herramientas contra esos delitos, en Ciudad de México.
Junto al "crecimiento económico y la fiesta (...) también vendrán graves riesgos" como la "manipulación de competencias y las apuestas ilegales, a menudo vinculadas a la delincuencia organizada", dijo Ronan O'Laoire, titular del Programa para Salvaguardar el Deporte de la Corrupción y el Delito de la UNODC, al inaugurar el seminario.
La UNODC prevé en particular un "crecimiento de los mercados de apuestas ilegales". Y aunque es difícil cuantificarlos, "se estima que puedan superar a los legales en tamaño y alcance", señaló la agencia de la ONU en un comunicado.
La Oficina también anticipa un "fuerte aumento" en las apuestas legales durante el Mundial, tomando como referencia los cerca de US$35.000 millones que movieron durante la anterior cita de Catar-2022.
La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) proyecta que el país latinoamericano reciba hasta US$3000 millones por la Copa del Mundo, que disputará 13 de sus partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
La cita mundialista se jugará por primera vez en tres países entre el 11 de junio y el 19 de julio, con un total de 48 selecciones.
