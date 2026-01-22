ONU advierte sobre crisis alimentaria “catastrófica” en Nigeria

DAKAR, Senegal (AP) — El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU afirmó el jueves que más de un millón de personas en el noreste de Nigeria podrían perder el acceso a ayuda alimentaria y nutricional de emergencia en cuestión de semanas, a menos que se obtengan fondos, mientras la violencia y el hambre aumentan en la región

La agencia alimentaria de las Naciones Unidas dijo en un comunicado que reducirá drásticamente la asistencia en febrero, limitándola a solo 72.000 personas, en comparación con los 1,3 millones asistidos durante la temporada de escasez del año pasado, que va de mayo a octubre

Según el PMA, es probable que 35 millones de personas experimenten hambre severa en Nigeria este año, la cifra más alta del continente y la mayor registrada desde que la agencia comenzó a recopilar datos en el país

El PMA ha proporcionado asistencia alimentaria en el noreste de Nigeria desde 2015, llegando a casi dos millones de personas al año en áreas gravemente afectadas

“A pesar de las generosas contribuciones que sostuvieron la vital ayuda del PMA a los más vulnerables en los últimos meses, esos limitados recursos se han agotado”, se leía en el comunicado de la agencia el jueves

“Esto producirá consecuencias humanitarias, de seguridad y económicas catastróficas para las personas más vulnerables que se han visto obligadas a huir de sus hogares en busca de alimentos y refugio”, dijo David Stevenson, director del PMA en Nigeria

La renovada violencia en Nigeria ha desplazado a alrededor de 3,5 millones de personas en los últimos meses, ha destruido suministros de alimentos y ha empeorado la malnutrición a niveles críticos en varios estados del norte. Los ataques generalizados por parte de varios grupos armados han disuadido a los agricultores de usar sus tierras, dijeron las autoridades

La semana pasada, hombres armados secuestraron a más de 150 fieles en ataques simultáneos a tres iglesias distintas en el noroeste de Nigeria

El país, situado en África Occidental, también se ha visto gravemente afectado por una importante reducción de la asistencia alimentaria de la ONU tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de desmantelar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés)

Nigeria es uno de los distintos países en la región donde el recorte a la USAID ha profundizado la crisis alimentaria. En julio, el PMA suspendió la asistencia alimentaria en toda África Occidental y Central

