ONU, 'al menos 2514 civiles muertos en Ucrania en 2025'

"El número total de víctimas civiles en Ucrania en 2025 alcanzó al menos 2514 muertos y 12.142 heridos, un aumento del 31% en comparación con 2024", declaró la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

"Nuestro seguimiento muestra que este aumento se debió no solo a la intensificación de las hostilidades en el frente, sino también al uso generalizado de armas de largo alcance, que expuso a los civiles de todo el país a mayores riesgos", declaró Danielle Bell, jefa de la misión de seguimiento del Acnudh en Ucrania.

Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las Naciones Unidas han confirmado casi 15.000 muertes de civiles y 40.600 heridos.

Sin embargo, el número real de víctimas es "probablemente mucho mayor", debido en gran medida a la dificultad de acceder a algunas zonas, especialmente durante los primeros meses de la invasión rusa, afirma la ONU en su informe. (ANSA).