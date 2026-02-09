ONU: apoyo británico para Brasil en el Consejo de Seguridad

La embajadora británica en Brasil, Stephanie Al-Qaq, subrayó que Londres apoya la reforma de las instituciones multilaterales para que sean más eficaces a la hora de abordar los desafíos globales

"No es el Reino Unido quien está bloqueando el cambio", declaró la diplomática en una entrevista con CNN Brasil

El tema es una prioridad histórica para el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lleva años pidiendo la ampliación del Consejo de Seguridad y un lugar para Brasil

Según Al-Qaq, el fortalecimiento de las relaciones con Brasil también depende de esta agenda de reformas, en un contexto internacional marcado por las tensiones y el debilitamiento del multilateralismo

A nivel bilateral, la embajadora identificó la defensa como uno de los pilares de la cooperación futura. Señaló que el Reino Unido y Brasil mantienen una larga colaboración en este sector, con margen de crecimiento en la transferencia de tecnología, el intercambio de inteligencia y el desarrollo conjunto de sistemas y capacidades industriales

Además de la defensa, Londres pretende fortalecer el trabajo conjunto en materia de clima, salud, ciencia y tecnología, así como la investigación y los intercambios académicos (ANSA)