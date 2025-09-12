ONU aprueba por abrumadora mayoría declaración sobre solución de dos Estados para Israel y palestinos

NACIONES UNIDAS, 12 sep (Reuters) - La Asamblea General de Naciones Unidas votó el viernes por abrumadora mayoría a favor de una declaración en la que se esbozan "pasos tangibles, temporales e irreversibles" hacia una solución de dos Estados entre Israel y los palestinos antes de una reunión de líderes mundiales este mes.

La declaración, de siete páginas, es el resultado de una conferencia internacional celebrada en julio en la ONU -auspiciada por Arabia Saudita y Francia- sobre un conflicto que dura ya décadas. Estados Unidos e Israel boicotearon el evento.

Una resolución que respalda la declaración recibió 142 votos a favor y 10 en contra, mientras que 12 países se abstuvieron.

(Reporte de Michelle Nichols; editado en español por Carlos Serrano)