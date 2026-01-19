ONU, aumento alarmante de ejecuciones capitales en 2025

Según un comunicado, esto se debe principalmente al incremento de las ejecuciones en un pequeño número de Estados que mantienen la pena de muerte, como Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos.

Esta tendencia global se debe, en particular, al creciente número de ejecuciones por delitos relacionados con las drogas que no implican homicidios intencionales.

Si bien la tendencia mundial general continúa hacia la abolición universal de la pena de muerte, "mi oficina observó un aumento alarmante en su aplicación en 2025, en particular por delitos que no cumplen los requisitos de 'delitos más graves' exigidos por el derecho internacional, así como la continua ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y el persistente secretismo en torno a las ejecuciones", declaró Trk.

En Estados Unidos, se ejecutaron 47 condenas a muerte en 2025, la cifra más alta en 16 años. El uso de la asfixia por gas, introducido por primera vez en ese país en 2024, se expandió, lo que genera serias preocupaciones sobre la tortura y otros castigos crueles.

En Irán, se informó que al menos 1.500 personas fueron ejecutadas el año pasado, al menos el 47% de ellas por delitos relacionados con drogas.

"La escala y el ritmo de las ejecuciones sugieren un uso sistemático de la pena capital como herramienta de intimidación por parte del Estado", afirmó Turk.

En Arabia Saudita, se informó de la ejecución de al menos 356 personas, superando el récord anterior establecido en 2024.

Las ejecuciones públicas continuaron en Afganistán. Al menos 24 personas fueron ejecutadas en Somalia y 17 en Singapur. En China y Corea del Norte, el uso de la pena de muerte permanece rodeado de secretismo, lo que dificulta la obtención de datos precisos. En Bielorrusia, se amplió recientemente el alcance de los delitos capitales.

Sin embargo, varios estados adoptaron medidas alentadoras en 2025, como Vietnam, Pakistán, Zimbabue y Malasia, que redujeron el número de delitos punibles con la muerte.

"La pena de muerte no es una herramienta eficaz para controlar el delito y puede llevar a la ejecución de personas inocentes", reiteró Trk, renovando su llamamiento a todos los Estados que mantienen la pena de muerte para que establezcan una moratoria inmediata y trabajen por su abolición completa.

