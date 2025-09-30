ONU autoriza fuerza mayor para combatir pandillas en Haití

NACIONES UNIDAS (AP) — El Consejo de Seguridad de la ONU votó el martes para autorizar una fuerza internacional mucho más grande, de 5550 miembros, para ayudar a detener la creciente violencia de las pandillas en Haití.

La resolución copatrocinada por Estados Unidos y Panamá transformará la actual fuerza multinacional liderada por Kenia en una "Fuerza de Supresión de Pandillas" con el poder de detener a presuntos miembros de pandillas, poder que la fuerza actual no tiene.

La votación fue de 12-0 con Rusia, China y Pakistán absteniéndose.

Los primeros kenianos llegaron a Haití en junio de 2024, y se suponía que la fuerza tendría 2500 efectivos, pero ha estado plagada de falta de financiamiento y su fuerza actual es inferior a 1000.

Las pandillas han crecido en poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Ahora controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y han expandido sus actividades, incluyendo saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones, hacia el campo. Haití no ha tenido un presidente desde el asesinato.

El borrador de resolución de siete páginas expresa su agradecimiento a Kenia por liderar la fuerza multinacional, pero reafirma el hallazgo del secretario general Antonio Guterres en febrero de que no ha podido igualar la expansión de las pandillas y necesita ser ampliada.

La resolución autoriza a las naciones miembros de la ONU a hacer la transición a una Fuerza de Supresión de Pandillas en cooperación con el gobierno de Haití por un período inicial de 12 meses.

Establece que la fuerza estaría compuesta por 5500 efectivos uniformados y 50 civiles que serían pagados con contribuciones voluntarias.

La resolución autoriza a la nueva fuerza a llevar a cabo operaciones dirigidas e independientes o con la Policía Nacional de Haití "operaciones de inteligencia dirigidas a neutralizar, aislar y disuadir a las pandillas que continúan amenazando a la población civil, abusando de los derechos humanos y socavando las instituciones haitianas".

La nueva fuerza también proporcionaría seguridad para la infraestructura crítica, incluyendo el aeropuerto y los puertos, escuelas y hospitales, junto con la policía y las fuerzas armadas haitianas. Y apoyaría los esfuerzos haitianos "para combatir el tráfico ilícito y la desviación de armas y material relacionado".

El mandato del Consejo de Seguridad para la fuerza multinacional liderada por Kenia termina el 2 de octubre.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.