ONU avisa de que "llevará tiempo" remediar el hambre en Gaza
Remediar la situación de hambruna en la Franja de Gaza "llevará tiempo", afirmó el viernes el Progra
Remediar la situación de hambruna en la Franja de Gaza "llevará tiempo", afirmó el viernes el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que pidió la apertura de todos los puntos de paso hacia este territorio para "inundarlo de comida".
"Llevará tiempo invertir la hambruna" constatada a fines de agosto por la ONU en parte de la Franja, dijo a la prensa en Ginebra la portavoz del PMA, Abeer Etefa.
"Disponemos actualmente de cinco puntos de distribución operativos, más cercanos a la población (...) nuestro objetivo es desplegar 145", para "inundar Gaza de comida", precisó la portavoz de esta agencia de Naciones Unidas.
