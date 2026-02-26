ONU: cada vez se cultiva más coca en Centroamérica

Según el documento, el 47% del norte de Centroamérica, en particular Belice, Guatemala y Honduras, presenta características biofísicas propicias para el cultivo de coca.

Esto podría llevar a estos países a pasar de ser meros corredores de narcotráfico a convertirse en zonas de producción integrales.

La región sigue desempeñando un papel clave en el tráfico hacia Estados Unidos, con Panamá como centro estratégico: hasta el 40% de la cocaína colombiana con destino al norte transita por su zona económica exclusiva, utilizando rutas marítimas.

Honduras es descrito como un "país de tránsito clave" para la cocaína con destino a Estados Unidos y Europa, con el uso generalizado de lanchas rápidas y la presencia de organizaciones criminales transnacionales como el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tren de Aragua y Clan del Golfo, en colaboración con pandillas locales como la MS-13 y Barrio 18.

(ANSA).