ONU: Chile inscribe candidatura de Bachelet a la ONU, apoyo de México y Brasil

Acompañado por los embajadores de dichos países, Laura Moreno y Paulo Pacheco, el mandatario chileno señaló desde La Moneda, sede del Gobierno, que "en esta nominación, como pueden ver, no estamos solos".

La candidatura de la (ex) presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los más poblados de América Latina.

Junto con agradecer "el apoyo, la convicción, el coraje", de los presidentes Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, "con quienes estuve conversando durante estos meses por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta", precisó que este respaldo representa "la voluntad común de contribuir a la gobernanza global y al fortalecimiento del multilateralismo".

"Expresa una esperanza compartida que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", añadió.

El mandatario destacó la "trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo" de Bachelet: "dos veces jefa de Estado en Chile, la primera mujer, por cierto, una mujer que abre caminos como ministra de Salud y de Defensa, como primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos".

Por su parte, Bachelet manifestó sentirse "muy honrada" de ser la candidata de tres países y afirmó que "refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes".

En ese sentido señaló que "es una señal" de la importancia que tiene ONU para América Latina y que pese a las dificultades y un contexto geopolítico desafiante, sigue apostando por el multilateralismo. "Naciones Unidas debe renovarse para seguir siendo legítima más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados", afirmó.

La candidatura de Bachelet ha provocado un debate político interno por las críticas de la derecha y aún existe incertidumbre si el presidente electo, José Antonio Kast, apoyará la nominación.

El líder de ultraderecha se reunió con la expresidenta en diciembre pasado, tras ganar las elecciones de segunda vuelta, donde anunció que en marzo dará a conocer su decisión.

Bachelet, de 73 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia en Chile (2006-2010 y 2014-2018). Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

En 80 años, ninguna mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y apenas se registra un representante de América Latina en ese rol, el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 y 1991. Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones.

Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.

Compiten también por el cargo la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México; Mia Mottley, primera ministra de Barbados, y el argentino Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). (ANSA).