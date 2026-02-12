ONU: Cinco ataques frustrados contra el líder sirio Sharaa en 2025

Según el informe, Sharaa estuvo en la mira en dos ocasiones, en la región norte de Alepo y en la región sur de Daraa.

Se cree que Saraya Ansar al-Sunnah, un grupo identificado como afiliado a ISIS y considerado responsable del ataque a una iglesia ortodoxa en Damasco el verano boreal pasado, está detrás de los planes.

El informe cita fuentes de inteligencia regionales que afirman que los complots fueron frustrados tras la información proporcionada por un país fronterizo con el aparato de seguridad sirio.

La ONU afirmó que el ISIS intensificó el reclutamiento tras la caída del régimen de Bashar al Asad en diciembre de 2024, calificando a Sharaa, exmiembro de Al Qaeda, de "apóstata".

Según informes, el grupo publicó imágenes de la reunión de Sharaa con el presidente estadounidense Donald Trump como prueba de su acercamiento a Occidente.

Según las Naciones Unidas, ISIS pretende desestabilizar el nuevo poder en Damasco y se aprovecha de las deficiencias de seguridad del país.

Sharaa figura como el principal objetivo de la organización en Siria.

La ONU estima que hay aproximadamente 3.000 combatientes de ISIS en Siria e Irak, la mayoría en territorio sirio.

Damasco se unió a la coalición internacional contra ISIS en noviembre pasado y tomó el control de algunas prisiones y campos de concentración en el noreste.

Tras el colapso del régimen de Asad, ISIS se atribuyó varios ataques, incluido uno a mediados de diciembre contra soldados estadounidenses y sirios en la zona de Palmira, en el que murieron tres militares.

Sin embargo, el autor de este último asesinato fue atribuido a un "lobo solitario" que también pertenecía a las fuerzas de Sharaa. (ANSA)