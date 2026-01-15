ONU: Colombia asume la presidencia del comité de Unesco sobre bienes patrimoniales

La elección se llevó a cabo en la primera sesión extraordinaria de la Icprcp y refuerza la posición del país de cara al fortalecimiento de los "mecanismos de cooperación, diálogo y negociación" en el tema de recuperación de bienes patrimoniales.

La Cancillería destacó que la designación hace parte de la labor de la diplomacia colombiana, que busca impulsar a la nación en "los espacios multilaterales de cultura, ciencia y educación".

Añadió que Colombia desde esta nueva posición "contribuirá activamente a impulsar soluciones concertadas, fortalecer la cooperación internacional y promover el respeto por la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de los pueblos". (ANSA).