ONU: Colombia inicia periodo en Consejo de Seguridad

Cancillería señaló que su escaño en el Consejo le permitirá al país tener "voz y voto en decisiones cruciales" de ese órgano.

"Esto representa una oportunidad para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global", destacó el Ministerio de Exteriores.

Recalcó que su labor como miembro temporal del Consejo se regirá por los principios que siempre han regido la política externa del país: respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, así como la "defensa de la soberanía de los Estados y el principio de no intervención; y el compromiso con la resolución pacífica de las controversias".

Esta es la octava ocasión en que Colombia obtiene un escaño en ese foro global, al que llegó luego de que su postulación fuera respaldada con 180 votos, durante la Asamblea General de Naciones Unidas del 3 de junio de 2025. (ANSA).