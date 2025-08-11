ONU condena el “asesinato de seis periodistas palestinos perpetrado por Israel” en Gaza

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó "el asesinato por parte del ejército israelí de seis periodistas palestinos" cometido la noche del domingo en Gaza, en un comunicado publicado en la red social X.

El organismo acusó a Israel de haber "apuntado contra la carpa" donde estaban cinco empleados de la cadena catarí Al Jazeera, lo que "constituye una grave violación del derecho internacional humanitario", precisó el texto.

Un periodista independiente que colaboraba ocasionalmente con medios locales también murió en el ataque.

"Israel debe respetar y proteger a todos los civiles, incluidos los periodistas", subrayó la oficina del Alto Comisionado, al recordar que "al menos 242 periodistas palestinos fueron asesinados en la Franja de Gaza" desde el 7 de octubre de 2023, cuando un ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel desencadenó la ofensiva en el enclave.

"Exigimos un acceso inmediato, seguro y sin obstáculos a Gaza para todos los periodistas", remató.

Entre las víctimas del bombardeo figura Anas al Sharif, de 28 años, uno de los rostros más conocidos entre los corresponsales que cubrían a diario el conflicto.

El ejército israelí afirmó que era uno de sus objetivos, al calificarlo de "terrorista" que "se hacía pasar por periodista".

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció, por su parte, "con fuerza y enfado el asesinato reivindicado" por Israel de Al Sharif, quien era "la voz del sufrimiento impuesto por Israel a los palestinos de Gaza".