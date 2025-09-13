ONU condena una masacre de más de 40 muertos reportada en Haití

13 sep (Reuters) -

El secretario general de las Naciones Unidas condenó el sábado el asesinato reportado de al menos 40 personas durante un ataque de bandas armadas en un pueblo pesquero al norte de la capital de Haití.

Los medios de comunicación locales informaron ampliamente de que el ataque tuvo lugar el jueves por la noche en Labodrie, otra señal de la escalada de la violencia de las bandas que se ha extendido fuera de Puerto Príncipe.

"El Secretario General está alarmado por los niveles de violencia que sacuden a Haití e insta a las autoridades haitianas a que garanticen que los autores de estos y otros abusos y violaciones de los derechos humanos sean llevados ante la justicia", declaró Naciones Unidas en un comunicado.

Un portavoz de la Policía Nacional declinó hacer comentarios sobre los presuntos homicidios.

Según los medios de comunicación haitianos, las bandas prendieron fuego a Labodrie tras el asesinato de un líder de una banda local que responde al nombre de Vladimir. Era miembro de una alianza de bandas conocida como Viv Ansanm, que Estados Unidos declaró organización terrorista en mayo.

El Departamento de Estado estadounidense afirmó que la alianza Viv Ansanm es una de las principales causas de inestabilidad y violencia en Haití. Sus miembros han tomado el control de grandes franjas de Puerto Príncipe y se han extendido a las zonas circundantes. (Reportaje de Emily Green y Harold Isaac; Edición de David Gregorio; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)