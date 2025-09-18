ONU describe una "carrera contra el tiempo" para retirar escombros tras el sismo en Afganistán

La ONU señaló que los trabajadores humanitarios siguen librando una "carrera contra el tiempo" para retirar escombros y reconstruir después del devastador terremoto que sacudió el este de Afganistán el mes pasado y que mató al menos a 2200 personas, además de aislar áreas remotas.

El terremoto de magnitud 6,0 del 31 de agosto fue superficial y destruyó o causó extensos daños a edificios de poca altura en la región montañosa. Ocurrió tarde en la noche, y las casas —principalmente hechas de barro, madera o rocas— colapsaron instantáneamente, convirtiéndose en trampas mortales.

Los datos satelitales muestran que aún quedan por despejar alrededor de 40.500 cargas de camión de escombros de las áreas afectadas en varias provincias, dijo el miércoles el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Comunidades enteras han sido desarraigadas y las familias están durmiendo al aire libre, agregó.

El epicentro del terremoto fue en la remota y escarpada provincia de Kunar, lo que complicó los esfuerzos de rescate y alivio por parte del gobierno talibán y los grupos humanitarios. Las autoridades desplegaron helicópteros o enviaron comandos del ejército para evacuar a los sobrevivientes. Los trabajadores humanitarios caminaron durante horas a pie para llegar a comunidades aisladas.

"Esta es una carrera contra el tiempo", dijo Devanand Ramiah, del Buró de Crisis del PNUD. "Las operaciones de retirada de escombros y reconstrucción deben comenzar de manera segura y rápida".

Las principales demandas de la población eran la reconstrucción de casas y el suministro de agua, según un portavoz de un comité del gobierno talibán encargado de ayudar a los sobrevivientes, Zia ur Rahman Speenghar.

La gente estaba recibiendo asistencia en efectivo, alimentos, tiendas de campaña, camas y otras necesidades, dijo Speenghar el jueves. Tres nuevas carreteras estaban en construcción en el Valle de Dewagal, y se construirían caminos hacia áreas donde antes no había ninguno.

"Varios países y organizaciones han ofrecido asistencia en la construcción de casas, pero eso lleva tiempo.

Después de la segunda ronda de asistencia, comenzará el trabajo en la tercera ronda, que está considerando qué tipo de casas se pueden construir aquí", dijo el portavoz.

Afganistán enfrenta una "tormenta perfecta" de crisis, incluidos desastres naturales como el reciente terremoto, dijo Roza Otunbayeva, quien lidera la misión de la ONU en el país.

En una sesión informativa al Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles, Otunbayeva dijo que el desarrollo del pleno potencial de Afganistán era necesario para abordar las restricciones a las libertades personales, los recortes de ayuda, una economía en dificultades, los factores de estrés relacionados con el clima y "significativos retornos de población" de países vecinos.

