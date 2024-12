ONU detiene envío de ayuda por el cruce principal de Gaza tras saqueos. Culpa de la crisis a Israel

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza (AP) — La agencia de la ONU para los refugiados palestinos afirmó el domingo que está deteniendo las entregas de ayuda a través del principal cruce de carga hacia Gaza debido a la amenaza de bandas armadas que han saqueado convoyes. Atribuyó el colapso del orden público en gran parte a las políticas israelíes.

La decisión podría agravar la crisis humanitaria en Gaza mientras se instala un segundo invierno frío y lluvioso, con cientos de miles de palestinos que viven en campamentos sórdidos y dependientes de la ayuda internacional. Los expertos ya han advertido de una hambruna en el norte, que las fuerzas israelíes han aislado casi completamente desde principios de octubre.

Philippe Lazzarini, jefe de UNRWA, el principal proveedor de ayuda en Gaza, dijo que la ruta hacia el cruce de Kerem Shalom es demasiado peligrosa en el lado de Gaza. Hombres armados saquearon casi 100 camiones en la ruta a mediados de noviembre.

Kerem Shalom es el único cruce entre Israel y Gaza diseñado para envíos de carga y ha sido la principal arteria para la ayuda desde que el cruce de Rafah con Egipto se cerró en mayo. El mes pasado, casi dos tercios de la ayuda que entró a Gaza pasó por Kerem Shalom, y en meses anteriores representó aún más, según cifras israelíes.

En una publicación en X, Lazzarini culpó en gran medida a Israel por el colapso de las operaciones humanitarias en Gaza, citando “decisiones políticas para restringir las cantidades de ayuda”, la falta de seguridad en las rutas y el ataque de Israel a la policía dirigida por Hamás, que anteriormente proporcionaba seguridad pública.

“Ayer tuvimos garantías de que la ayuda estaría bien. Intentamos mover cinco camiones y se los llevaron todos”, dijo Scott Anderson, director de asuntos de UNRWA en Gaza, a The Associated Press. “Así que hemos llegado a un punto en el que no tiene sentido seguir intentando mover ayuda si solo va a ser saqueada”. Cuando se le preguntó si UNRWA ha visto evidencia que respalde las afirmaciones israelíes de que Hamás ha estado detrás del saqueo de la ayuda, enfatizó que no hay desvío sistemático de ayuda en Gaza.

Un portavoz de UNICEF, Ammar Ammar, confirmó que la situación de seguridad era “inaceptable” y dijo que estaba evaluando sus operaciones en el cruce.

El cuerpo militar israelí encargado de la ayuda humanitaria a Gaza dijo en X que continuará trabajando con la comunidad internacional para aumentar la ayuda a Gaza a través de Kerem Shalom y otros cruces, y dijo que UNRWA coordinó menos del 10% de la ayuda que entró a Gaza en noviembre.

El ejército israelí acusa a UNRWA de haber permitido que Hamás se infiltre en sus filas, alegaciones que la agencia niega, y aprobó medidas para cortar lazos con ella el mes pasado.

Ataques israelíes en la Franja de Gaza mataron al menos a seis personas durante la noche, incluyendo dos niños, de 6 y 8 años, que murieron en la casa de campaña donde su familia se refugiaba, informaron el domingo funcionarios médicos.

El ataque en el área de Muwasi, un extenso campamento de casas de campaña que alberga a cientos de miles de personas desplazadas, también hirió a la madre de los niños y a su hermana de 8 meses, según el cercano Hospital Nasser. Un reportero de The Associated Press vio los cadáveres, que fueron enterrados en la arena.

Un ataque separado en la ciudad sureña de Rafah, en la frontera con Egipto, mató a cuatro hombres, de acuerdo con registros hospitalarios.

El ejército israelí negó tener conocimiento de ataques en ninguna de las dos ubicaciones. Israel afirma que sólo apunta a milicianos y trata de evitar dañar a civiles, pero sus ataques diarios en Gaza a menudo matan a mujeres y niños.

Por otra parte, un proyectil disparado por rebeldes hutíes respaldados por Irán en Yemen activó las sirenas de ataque aéreo en el centro de Israel. El ejército israelí señaló que interceptó el proyectil antes que entrara en territorio israelí.

Un exgeneral israelí de alto rango y exministro de defensa ha acusado al gobierno de limpieza étnica en el norte de Gaza, donde las fuerzas israelíes han estado llevando a cabo la última de una serie de ofensivas contra Hamás.

El ejército israelí ha sellado las ciudades norteñas de Beit Hanoun y Beit Lahiya y el campamento de refugiados de Jabaliya, y ha impedido el ingreso de ayuda humanitaria. Decenas de miles de personas han huido, mientras que Naciones Unidas estima que hasta 75.000 permanecen.

Moshe Yaalon, quien se desempeñó como ministro de defensa bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu antes de renunciar en 2016 y convertirse en un crítico acérrimo del primer ministro, dijo que el actual gobierno israelí de ultraderecha está decidido a “ocupar, anexar, limpiar étnicamente”.

Ante la insistencia de un entrevistador de un medio de noticias local el sábado, dijo: “(Están) operando ahora en Jabaliya, y (están) limpiando el territorio de árabes”. Yaalon reafirmó sus comentarios el domingo en una entrevista con la radio israelí, diciendo “aquí se están cometiendo crímenes de guerra”.

El partido Likud de Netanyahu criticó sus comentarios anteriores, acusándolo de hacer “declaraciones falsas” que son “un premio para la Corte Penal Internacional (CPI) y el campamento de los que odian a Israel”.

La CPI ha emitido órdenes de arresto contra Netanyahu, otro exministro de defensa, Yoav Gallant, y un comandante de Hamás, acusándolos de crímenes contra la humanidad. La Corte Internacional de Justicia está investigando acusaciones de genocidio contra Israel.

Israel rechaza las acusaciones y sostiene que ambos tribunales están sesgados en su contra.

___

Magdy reportó desde El Cairo y Goldenberg desde Tel Aviv, Israel.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

