ONU dice que 35 millones de nigerianos corren riesgo de pasar hambre tras colapso de financiación mundial

Por Camillus Eboh

ABUJA, 22 ene (Reuters) -

Cerca de 35 millones de nigerianos corren el riesgo de pasar hambre este año, entre ellos 3 millones de niños que sufren malnutrición severa, dijo el jueves Naciones Unidas, tras el colapso de los fondos mundiales de ayuda.

En su intervención en la presentación del plan humanitario 2026 en Abuja, el Coordinador Residente y de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mohamed Malick Fall, dijo que el modelo de ayuda dirigido desde el exterior, dominante durante mucho tiempo en Nigeria, ya no es sostenible y que las necesidades de Nigeria aumentaron. Las condiciones en el noreste, afectado por el conflicto, son terribles, dijo Fall, y la población civil de los estados de Borno, Adamawa y Yobe se enfrenta a un aumento de la violencia. El incremento de los ataques suicidas y los ataques generalizados ha causado la muerte de más de 4.000 personas en los primeros ocho meses de 2025, igualando el número de víctimas de todo 2023.

La ONU solo puede aspirar a entregar US$516 millones para proporcionar ayuda vital a 2,5 millones de personas este año, por debajo de los 3,6 millones de 2025, que a su vez fueron aproximadamente la mitad que el año anterior.

"Esto no son estadísticas. Estos números representan vidas, futuros y nigerianos", dijo Fall.

También dijo que la ONU no tenía más remedio que centrarse en las intervenciones "que más vidas salvan" dada la caída de los fondos disponibles. Las carencias del año pasado llevaron al Programa Mundial de Alimentos a advertir también de que millones de personas podrían pasar hambre en Nigeria, ya que sus recursos se agotaron en diciembre, y se vio obligado a recortar la ayuda a más de 300.000 niños.

Fall dijo que en los últimos meses, Nigeria estaba mostrando una creciente implicación nacional en la respuesta a la crisis a través de medidas como la financiación local de la ayuda alimentaria para la temporada de escasez y la alerta temprana en caso de inundaciones.

(Reporte de Camillus Eboh; redacción de Elisha Bala-Gbogbo; edición de Barbara Lewis, editado en español por Daniela Desantis)