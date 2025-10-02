ONU dice que interceptación por Israel de barcos con destino a Gaza amplía su bloqueo ilegal

GINEBRA, 2 oct (Reuters) - La interceptación por Israel en aguas internacionales de barcos de ayuda civil con destino a Gaza amplía su bloqueo ilegal de la franja, dijo el jueves la oficina de derechos humanos de la ONU.

"Como potencia ocupante, Israel debe garantizar el suministro de alimentos y medicinas a la población con todos los medios a su alcance, o aceptar y facilitar planes imparciales de ayuda humanitaria, entregados rápidamente y sin obstáculos", dijo el portavoz Thameen Al-Kheetan en un correo electrónico enviado a Reuters.

También pidió a Israel que respetara los derechos de las personas bajo custodia, incluido el derecho a impugnar la legalidad de su detención. (Reporte de Emma Fargem, Editado en español por Manuel Farías)