ONU dice que interceptación por Israel de barcos con destino a Gaza amplía su bloqueo ilegal
LA NACION
GINEBRA, 2 oct (Reuters) - La interceptación por Israel en aguas internacionales de barcos de ayuda civil con destino a Gaza amplía su bloqueo ilegal de la franja, dijo el jueves la oficina de derechos humanos de la ONU.
"Como potencia ocupante, Israel debe garantizar el suministro de alimentos y medicinas a la población con todos los medios a su alcance, o aceptar y facilitar planes imparciales de ayuda humanitaria, entregados rápidamente y sin obstáculos", dijo el portavoz Thameen Al-Kheetan en un correo electrónico enviado a Reuters.
También pidió a Israel que respetara los derechos de las personas bajo custodia, incluido el derecho a impugnar la legalidad de su detención. (Reporte de Emma Fargem, Editado en español por Manuel Farías)
