ONU dice que movilizaciones militares en Libia pueden provocar una confrontación armada

La Misión de Apoyo de la ONU (UNSMIL) en Libia dijo el martes que esta "gravemente alarmada" por nuevas movilizaciones militares de grupos rivales en Trípoli que podrían derivar en una confrontación armada.

El país permanece dividido desde la caída del dictador Muamar Gadafi en 2011, entre el gobierno reconocido por la ONU en Trípoli, liderado por el primer ministro Abdelhamid Dbeibah, y una administración rival en el este.

Grupos alineados con Dbeibah están enfrentados con Radaa, una poderosa facción que controla el aeropuerto de Mitiga y otras partes del este de Trípoli.

En los últimos días hubo informes de vehículos armados que se desplazaron a Trípoli desde Misrata, a unos 200 kilómetros al este, y el lunes por la noche se escucharon disparos en la capital, según testigos y videos que circulan en línea.

La misión dijo que las recientes "tensiones en rápido aumento y la movilización militar" en Trípoli "podrían llevar a una confrontación armada".

Sabiha Mohamad, una residente del oeste de Trípoli, dijo a AFP que había escuchado los disparos del lunes y que "había más miedo que daños".

No hubo informes oficiales sobre víctimas y tampoco se tiene claro quién abrió fuego. "Somos cautelosos al salir porque cualquier cosa podría estallar en cualquier momento", agregó Mohamad.

La UNSMIL pidió a las partes rivales que detengan cualquier "preparativo para la violencia" porque podría derivar en una guerra en la que todo el mundo perderá.

Trípoli fue sacudido en mayo pasado por enfrentamientos entre grupos armados rivales que duraron varios días y que dejaron al menos ocho muertos, según la ONU.

Los enfrentamientos ocurrieron después de que Dbeibah anunciara una serie de decretos que buscaban desmantelar grupos armados que, según él, "se han vuelto más poderosos que el Estado".

El mes pasado, la jefa de UNSMIL, Hanna Tetteh, propuso una hoja de ruta para "elecciones generales y la unificación de instituciones" en el país dividido.

El plan busca implementar un "marco electoral políticamente viable" y "un nuevo gobierno unificado", dijo la ONU.

bur-bou/smw/rnr/mb