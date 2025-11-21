ONU dice que suministro de alimentos en Gaza mejoró desde la tregua, pero aún falta

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, Suiza, 21 nov (Reuters) -

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) dijo el viernes que desde el alto el fuego de octubre están llegando a Gaza más suministros de alimentos, pero siguen siendo insuficientes para cubrir las enormes necesidades humanitarias, ya que las lluvias invernales corren el riesgo de estropear los productos entregados.

"Las cosas están mejor que antes del alto el fuego, pero queda mucho camino. El apoyo sostenido es un esfuerzo importante para ayudar a las familias a recuperar su salud, su nutrición y sus vidas", dijo Martin Penner, portavoz del PMA, a periodistas en Ginebra a través de una conexión de video desde la Franja de Gaza.

Cientos de miles de personas siguen necesitando alimentos urgentemente, según el PMA. En agosto, un observador mundial dijo que al menos medio millón de personas sufren hambruna en algunas zonas del enclave costero.

Más temprano en la semana, Gaza se vio afectada por fuertes lluvias que echaron a perder y arrastraron algunos suministros de alimentos que los residentes habían estado almacenando, según Abeer Etefa, portavoz principal del PMA. Se trata de una señal de los problemas que afrontan las familias con la llegada del invierno boreal, añadió.

Desde que el 10 de octubre entró en vigor un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás, tras dos años de guerra que demolieron gran parte del territorio altamente urbanizado y provocaron un desastre humanitario, el PMA ha llevado 40.000 toneladas de ayuda alimentaria a Gaza.

Sin embargo, solo ha alcanzado el 30% de su objetivo de distribución de paquetes de alimentos, que llegan a unas 530.000 personas de un total de 1,6 millones, debido a problemas logísticos para hacer llegar los suministros al enclave a principios de este mes. Sin embargo, afirmó que ahora está empezando a recuperarse del retraso.

Aunque los mercados de Gaza se están reactivando, los precios de los alimentos siguen siendo altos para los palestinos, muchos de los cuales perdieron sus ingresos durante la guerra, y un pollo cuesta US$25, lo que significa que muchos dependen de la ayuda, según el PMA. (Editado en español por Carlos Serrano)