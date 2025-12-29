ONU.- EEUU cierra un acuerdo con la ONU para revisar su contribución financiera a programas de ayuda humanitaria

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este lunes que la Administración Trump ha cerrado un acuerdo con Naciones Unidas para revisar su contribución financiera a los programas de ayuda humanitaria de la organización mundial. "Este nuevo modelo compartirá mejor la carga de la labor humanitaria de la ONU con otros países desarrollados y exigirá que la ONU reduzca la sobrecarga, elimine la duplicación y se comprometa con nuevos y poderosos mecanismos de impacto, rendición de cuentas y supervisión", ha detallado en un breve mensaje en las redes sociales. Rubio ha indicado así que la Administración Trump dejará de utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para financiar "el despilfarro, el antiamericanismo" o la "ineficiencia". "Estados Unidos sigue siendo la nación más generosa del mundo en asistencia humanitaria", ha argüido. El anuncio se enmarca dentro de las políticas de recortes en ayuda exterior impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde que asumió el cargo en enero de 2025, que tuvieron su principal exponente en el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental que lideraba el multimillonario Elon Musk. El secretario general de la ONU, António Guterres, ya advirtió que los recortes a la ayuda internacional ordenados por el magnate republicano traerían "consecuencias devastadoras" para las poblaciones necesitadas del mundo entero. El presidente estadounidense bromeó recientemente sobre que Estados Unidos se podría haber convertido en "la verdadera ONU", aludiendo a que la organización mundial "ha sido de muy poca ayuda" en poner fin a conflictos como el del este de República Democrática del Congo, el de Armenia y Azerbaiyán o el que estalló este año entre India y Pakistán.