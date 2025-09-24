ONU exige cese de ataques contra la flotilla humanitaria que navega hacia Gaza

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió el miércoles que cesen los "ataques" contra la flotilla en ruta hacia la Franja de Gaza, solicitando una investigación "independiente".

"Se debe llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre los ataques y el hostigamiento que se han denunciado", declaró un portavoz del Alto Comisionado, Thameen Al Kheetan, mientras los activistas propalestinos de la flotilla afirman haber sido blanco de "explosiones y de múltiples drones" frente a Grecia.

"Estos ataques deben cesar y los responsables de estas violaciones deben rendir cuentas", añadió.

La flotilla, que zarpó a principios de mes desde Barcelona, ya había denunciado dos ataques con drones frente a Túnez.

"Los ataques y las amenazas contra quienes intentan brindar ayuda y apoyar a los cientos de miles de personas en Gaza que sufren de hambre y desnutrición desafían toda comprensión", señaló Al Kheetan.

Entre los miembros de la flotilla se encuentran activistas propalestinos, incluida la ecologista sueca Greta Thunberg.

Los barcos de la flotilla tienen la intención de llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria y "romper el bloqueo israelí", después de dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.

Israel afirmó el lunes que no permitiría que la flotilla alcanzara Gaza, que se encuentra en situación de guerra, proponiéndoles atracar en Ashkelon, más al norte de este territorio.

