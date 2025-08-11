ONU exige la "liberación inmediata" de una activista de derechos humanos colombo-venezolana en Caracas

El Alto Comisionado de Derechos Humanos exigió el lunes "la liberación inmediata" de la activista de derechos humanos Martha Lia Grajales, quien fue arrestada el viernes en Caracas poco después de una manifestación, en un mensaje en la red social X.

"Su familia y su abogado deben ser informados sobre su situación y su lugar de detención. Sus derechos humanos deben ser respetados", insistió Volker Türk en este breve mensaje.

La activista de derechos humanos colombo-venezolana Martha Lia Grajales, quien dirige la ONG SurGentes, fue arrestada el viernes poco después de una manifestación a favor de los detenidos en el contexto de la crisis poselectoral venezolana frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas, denunciaron varias organizaciones.

SurGentes había denunciado que una protesta convocada el martes 5 de agosto frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue dispersada por "un grupo parapolicial de unas 70 personas", como se conoce a colectivos afines al gobierno.

Posterior a la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2400 detenidos, de los cuales unos 2000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales.

Los detenidos son procesados por delitos como "incitación al odio" y "terrorismo" que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.

Hasta el momento se desconoce el paradero de Grajales y las autoridades venezolanas aún no se han referido públicamente al caso.