ONU: familia de Francesca Albanese demanda a Trump en EE. UU.

La demanda civil, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, alega que la administración Trump violó los derechos de Albanese, garantizados por las Primeras, Cuartas y Quintas Enmiendas, al confiscar irrazonablemente sus bienes sin el debido proceso legal.

La familia solicita que el tribunal declare inconstitucionales estas sanciones.

La demanda fue interpuesta por su esposo, Massimiliano Cali, y el hijo de la pareja, cuyo nombre no se ha divulgado, ya que las normas de las Naciones Unidas impiden a Francesca Albanese presentar la denuncia en su propio nombre.

En el documento, la familia de Albanese alega haber perdido el acceso a cuentas bancarias, relaciones con varias universidades, la posibilidad de viajar a Estados Unidos y el acceso a su apartamento en Washington, D.C.

"Las sanciones, cuando se utilizan adecuadamente, son una herramienta poderosa para interrumpir y debilitar las actividades de terroristas, criminales y regímenes autoritarios", afirma la demanda. "Sin embargo, se abusa de ellas cuando se utilizan para silenciar opiniones indeseadas y violar los derechos constitucionales de personas que el gobierno detesta" (ANSA).