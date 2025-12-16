ONU: Irán se opone a Grossi como secretario general

"Un candidato que deliberadamente ha incumplido la Carta de las Naciones Unidas o ha condenado los ataques militares ilegales contra instalaciones nucleares seguras y pacíficas socava la confianza en su capacidad para servir como fiel guardián de la Carta y desempeñar sus funciones de forma independiente, imparcial y sin sesgos políticos ni temor a Estados poderosos, como lo exige la Carta", declaró el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Saeed Iravani, en referencia al ataque estadounidense a instalaciones nucleares iraníes durante el verano.

Según Mehr, Iravani pidió "un proceso de selección transparente e inclusivo", mientras que el mandato del actual Secretario General, António Guterres, expira el 31 de diciembre de 2026, y se espera que la elección de su sucesor tenga lugar el próximo año.

Durante el verano, Teherán criticó duramente a Grossi, acusándolo de no condenar los ataques de Washington a las instalaciones nucleares iraníes, y detuvo temporalmente la cooperación con la AIEA. (ANSA).