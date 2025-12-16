LA NACION

ONU: Irán se opone a Grossi como secretario general

"No condenó ataques a nuestras centrales nucleares".

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
ONU: Irán se opone a Grossi como secretario general
ONU: Irán se opone a Grossi como secretario generalTed Shaffrey - AP

"Un candidato que deliberadamente ha incumplido la Carta de las Naciones Unidas o ha condenado los ataques militares ilegales contra instalaciones nucleares seguras y pacíficas socava la confianza en su capacidad para servir como fiel guardián de la Carta y desempeñar sus funciones de forma independiente, imparcial y sin sesgos políticos ni temor a Estados poderosos, como lo exige la Carta", declaró el embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Saeed Iravani, en referencia al ataque estadounidense a instalaciones nucleares iraníes durante el verano.

Según Mehr, Iravani pidió "un proceso de selección transparente e inclusivo", mientras que el mandato del actual Secretario General, António Guterres, expira el 31 de diciembre de 2026, y se espera que la elección de su sucesor tenga lugar el próximo año.

Durante el verano, Teherán criticó duramente a Grossi, acusándolo de no condenar los ataques de Washington a las instalaciones nucleares iraníes, y detuvo temporalmente la cooperación con la AIEA. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    1

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

  2. El hijo de Batistuta se consagró tricampeón como DT: la oposición de su papá y una lección de vida
    2

    Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir

  3. Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol
    3

    Fuerte cruce entre Bullrich y Brancatelli tras la denuncia del Gobierno contra Tapia en Conmebol

  4. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
    4

    “El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas

Cargando banners ...