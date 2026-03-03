ONU: Italia interviene sobre tortura y otros tratos inhumanos en Consejo de DDHH

La intervención italiana -refiere una declaración de la Representación- enfatizó la importancia de analizar el fenómeno de la tortura como ningún otro, incluso "en un contexto más amplio de discriminación, marginación y abuso", abordando sus causas profundas.

En este sentido, "la prevención es fundamental y debe preceder, así como acompañar, el deber esencial de brindar reparación" a las víctimas.

Al respecto -agregó el comunicado- Italia expresó su apoyo a la presentación por parte del Relator Especial de una "Carta de los Derechos de las Víctimas" y recalcó la necesidad de una "legislación rigurosa que garantice una indemnización adecuada y contribuya a reducir el estigma social que también afecta a las víctimas y sobrevivientes" (ANSA)