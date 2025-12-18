ONU.- La Asamblea General de la ONU aprueba el nombramiento del expresidente iraquí Barham Salih como nuevo jefe de ACNUR

MADRID, 18 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este jueves de forma unánime el nombramiento del expresidente de Irak Barham Salih como nuevo Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en sustitución del italiano Filippo Grandi. La Asamblea ha dado luz verde sin una votación al nombramiento de Salih, que empezará su mandato el 1 de enero de 2026 y permanecerá en el cargo durante cinco años después de que el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, le nominara en el puesto. "Como exrefugiado, conozco de primera mano cómo la protección y las oportunidades pueden cambiar el curso de una vida. Esta experiencia me permitirá desarrollar un enfoque de liderazgo basado en la empatía, el pragmatismo y un compromiso firme con el Derecho Internacional", ha reaccionado Salih en redes sociales. En este sentido, ha fijado como su "gran responsabilidad" defender los derechos y dignidad de las personas refugiadas, así como "promover soluciones duraderas para que el desplazamiento siga siendo una situación temporal" y no "un destino permanente". "En un momento de desplazamientos récord y una grave presión sobre los recursos humanitarios, cumplir el mandato de ACNUR requiere un enfoque renovado en el impacto, la rendición de cuentas y la eficiencia", ha subrayado Salih, agregando que se trata de una "responsabilidad compartida". El secretario general de la ONU, António Guterres, ha celebrado la elección de Salih, quien "aporta experiencia en liderazgo diplomático, político y administrativo", así como su compromiso "con instituciones internacionales y regionales". Por su parte, Grandi ha aplaudido el nombramiento en un comunicado y ha asegurado que la "trayectoria y experiencia" de Salih "lo hacen idóneo para dirigir ACNUR en un momento de desplazamientos a gran escala y desafíos humanitarios y políticos cada vez más complejos". Salih —que desempeñó un papel central en la reconstrucción y recuperación económica de Irak después de 2003— fue primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán durante dos mandatos (2001-2004; 2009-2012), así como viceprimer ministro (2004-2009) y titular de Planificación (2004-2006). El expresidente iraquí sustituirá así a Grandi, elegido en el cargo en 2015 después de que el puesto estuviese durante diez años en manos del ahora secretario general de la ONU. El italiano también fue comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).