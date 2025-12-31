ONU.- La ONU aprueba un presupuesto de casi US$2.940 millones con recortes y 2.900 puestos de trabajo menos

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - La Asamblea General de la ONU ha aprobado este martes un presupuesto de algo más de US$3.450 millones (cerca de 2.939 millones de euros) para la organización en 2026 tras semanas de negociaciones que se han saldado con una reducción del 15% a nivel financiero y de casi un 19% de la plantilla. "Ha sido un año de desafíos", ha alegado el interventor general de cuentas de la ONU, Chandramouli Ramanathan, acerca de unos presupuestos que obligarán a suprimir hasta 2.900 puestos de trabajo a partir del 1 de enero de 2026, mientras se ha cesado ya a más de un millar de empleados. Con todo, ha destacado la capacidad del comité responsable de la elaboración del documento para llegar a un consenso y ha celebrado lo que ha descrito como un récord de anticipos de los Estados miembros para la conformación de los presupuestos, si bien ha hecho un llamamiento a la puntualidad de las contribuciones asignadas a cada país. Este presupuesto, que cubre las actividades principales de la ONU en cuanto a asuntos políticos, justicia internacional, cooperación regional para el desarrollo, Derechos Humanos y asuntos humanitarios, es independiente del correspondiente a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, aprobada en julio y también con recortes.