ONU.- La ONU pide recaudar unos 28.325 millones de euros para labores humanitarias en 2026, la mitad que el año anterior.

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha hecho este lunes un llamamiento a recaudar 33.000 millones de dólares (cerca de 28.325 millones de euros) para tareas de respuesta humanitaria a nivel mundial durante 2026, una cifra que supone cerca de la mitad de la solicitada para 2025, en medio de las drásticas caídas en financiación por parte de los donantes en un momento de crecientes necesidades a nivel internacional.

La ONU ha indicado que, del total, 23.000 millones de dólares (alrededor de 19.742 millones de euros) son considerados prioritarios para dar atención a 87 millones de personas en situación de especial vulnerabilidad, mientras que ha especificado que en total hay 239 millones de personas en situación de necesidad, 135 millones de las cuales quedarían cubiertas por su llamamiento de financiación.

El mayor plan de respuesta individual tiene como objetivo los Territorios Palestinos Ocupados, donde se requieren 4.100 millones de dólares (unos 3.520 millones de euros) para dar ayuda a tres millones de personas. En Sudán, que sufre la mayor crisis de desplazados mundial, se piden 2.900 millones de dólares (cerca de 2.490 millones de euros) para 20 millones de personas, mientras que el mayor plan regional tiene Siria como objetivo, con 2.800 millones de dólares (aproximadamente 2.403 millones de euros) para dar apoyo a 8,6 millones de personas.

"Este llamamiento establece dónde debemos enfocar nuestra energía colectiva primero: vida a vida", ha señalado el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, quien ha recalcado que este llamamiento de fondos "se fundamenta en la reforma, las pruebas y la eficiencia", en medio del impulso dado desde el organismo para intentar compensar los recientes recortes de fondos.

"Estamos traspasando competencias a las organizaciones locales, poniendo más dinero directamente en manos de quienes lo necesitan y, tras todo esto, estamos renovando y reimaginando la acción humanitaria con idealismo, humildad y esperanza", ha explicado durante la presentación del Panorama Humanitario Global 2026.

Naciones Unidas ha resaltado que este llamamiento llega en un momento en el que los programas humanitarios están bajo gran presión a nivel internacional tras los "brutales" recortes presupuestarios, con 12.000 millones de dólares (alrededor de 10.300 millones de euros) recibidos en 2025, la cifra más baja en una década, lo que provocó que estos programas beneficiaran a 25 millones de personas menos que en 2024.

En este sentido, ha lamentado que las consecuencias de esta situación "fueron inmediatas" y ha apuntado a un aumento de los niveles de hambre, las tensiones sufridas por los sistemas sanitarios, la caída en la educación y las dificultades a las que hicieron frente millones de personas para obtener refugio, ayuda con dinero en efectivo y servicios básicos para cubrir sus necesidades más elementales.

El organismo internacional ha reseñado que, a todo ello, se suma la muerte de 320 trabajadores humanitarios, en su inmensa mayoría, personal local, en ataques perpetrados en conflictos internacionales.

Por ello, ha pedido a los países que incrementen su entrega de ayuda y que usen su influencia para incrementar la protección a la población civil, incluidos los trabajadores humanitarios.

Fletcher ha lamentado que estos recortes tuvieron un gran impacto a nivel mundial debido al deterioro de la situación humanitaria en algunas zonas, "incluidas hambrunas en partes de Sudán y Gaza". "Los programas de protección de mujeres y niñas se recortaron drásticamente, cientos de organizaciones de ayuda cerraron", ha recordado durante la presentación del informe.

De esta forma, ha hecho hincapié en que los trabajadores humanitarios están "sobrecargados, poco financiados y bajo ataque". "Solo el 20% de nuestros llamamientos son apoyados, mientras conducimos las ambulancias hacia los incendios en su nombre", ha criticado.

"Ahora se nos pide también que apaguemos el fuego, pero no hay agua suficiente en el depósito y encima disparan contra nosotros", ha resaltado.

Por ello, el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU ha adelantado que en el futuro desvelará "las cantidades comprometidas" por parte de los Estados miembro. "Responderé a una pregunta sencilla: ¿Los gobiernos estuvieron a la altura? La respuesta definirá quién vive y quién se cae entre las grietas", ha argüido, en referencia a las vidas que se perderán si no hay fondos para responder a las emergencias humanitarias.

"Este es un tiempo de brutalidad, impunidad e indiferencia", ha lamentado. "Seguiremos haciendo nuestra parte, pero necesitamos que otros hagan la suya", ha dicho "Si el mundo pudo gastar 2,7 billones de dólares (aproximadamente 2,1 billones de euros) en defensa el año pasado, ¿no podría destinar poco más del uno por ciento de esa cantidad a ayudar a los más vulnerables?", se ha preguntado.

"La inacción revela una cruda realidad: este no es un problema de recursos, sino un problema de prioridades", ha subrayado Fletcher, quien ha hecho hincapié en que "2026 debe ser el año en que la humanidad elija la solidaridad por encima de la indiferencia", ya que "millones de vidas dependen de ello".