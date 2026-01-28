ONU: Latinoamérica sueña, puede haber un secretario general de la ONU de la región

Queda mucho tiempo: el nuevo secretario general asumirá el cargo el 1 de enero de 2027. Sin embargo, el proceso de selección de candidatas ya está en marcha y es seguido de cerca por los medios de comunicación latinoamericanos.

Según muchos observadores de la ONU, existe una regla tácita que, de acuerdo con una rotación geográfica, esta vez el grupo de América Latina y el Caribe ganaría la carrera por la secretaría general: el único precedente es la peruana Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo hace muchos años, de 1982 a 1991.

Además, un frente multipartidista de gobiernos y campañas internacionales pide cada vez más que una mujer dirija las Naciones Unidas por primera vez. Muchos creen que sería la decisión correcta para fortalecer el papel de la ONU y, sobre todo, responder adecuadamente a la creación de la controvertida Junta de Paz por parte de Donald Trump.

Actualmente, las líderes latinoamericanas que se postulan son la expresidenta chilena Michelle Bachelet, figura con amplia experiencia multilateral (incluyendo altos cargos en la ONU), y la costarricense Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de su país y actual directora de la agencia de la ONU para el comercio y el desarrollo, la UNCTAD.

Además, Alicia Bárcena, ministra mexicana (con una larga trayectoria en el sistema de la ONU, incluyendo la cumbre de la CEPAL), ha expresado su disposición a postularse. Y en el frente caribeño, hay que estar atentos a Mia Mottley, primera ministra de Barbados, ampliamente reconocida por su liderazgo climático y su capacidad para hacer oír la voz de los pequeños estados insulares.

Finalmente, Ivonne Baki, política y diplomática libanesa-ecuatoriana, también se ha retirado de la contienda.

El único hombre en la contienda hasta el momento es el candidato propuesto por Argentina y apoyado por Italia, el italo-argentino Rafael Grossi, director general de la agencia de control nuclear de las Naciones Unidas (AIEA). (ANSA).